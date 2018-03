Glamour und Tod in Südtirol

Anzeige

Die Idee – das ist zusammengefasst folgende Handlung: Der Maler Erwin Tschurtschenthaler verschwindet eines Tages spurlos, nachdem er zu einer Bergwanderung aufgebrochen ist. Die Polizei misst dem Fall zunächst keine allzu große Bedeutung bei, alle Hinweise laufen ins Leere. Doch dann bekommt der Galerist Walter Gasser, ein ehemaliger Freund Tschurtschenthalers, frisch gemalte Aquarelle des Vermissten zugeschickt. Er wird misstrauisch und will der Sache auf den Grund gehen.

Nach den Eindrücken aus der Lesung zu urteilen, handelt es sich bei „Rosengeschmack“ nicht um einen klassischen Kriminalroman, bei dem sich die gesamte Handlung um einen Mord und dessen Aufklärung dreht. „Es ist keine Schlachtplatte, eher ein Unterhaltungskrimi“, sagt Eigenbrodt über ihr Buch.

So geht es in den meisten Szenen, die sie vorliest, nicht um polizeiliche Ermittlungen, sondern um das Leben der Südtiroler Künstler und Exzentriker. Da gibt es einen Transvestiten, zu dessen Accessoires klischeegemäß Netzstrumpfhosen, hochhackige Schuhe und silberne Handtaschen gehören und der sich von seinem Exfreund getrennt hat, weil dieser es gewagt hatte, sein rüschenbesetztes Dirndl zu kritisieren. Es gibt Maler, die in ihren Ateliers Opernmusik hören, Journalisten, Fotografen, Sängerinnen, Modeschauen, Partys, Antipasti, Wein, hübsche Frauen, Flirts und derbe Bemerkungen – und das alles vor der Kulisse von Meran oder Bozen, vor blühenden Bäumen oder den Gipfeln der Dolomiten.

Mit Kaminwurzen

Passend zur Romanhandlung fand in der Galerie Frank Kastell nicht nur ein literarischer Abend statt, sondern ein Abend der Kunst und Genüsse. Zwischen den Passagen aus „Rosengeschmack“ gab es immer wieder atmosphärische, melancholische, leicht dissonante Klarinetten- und Saxofon-Kompositionen von Jonathan Schmieding, Student an der Mannheimer Musikhochschule, zu hören. Nach der Lesung wurden die Gäste schließlich kulinarisch an die Schauplätze des Romans versetzt – mit Schüttelbrot, Parmesankäse und Kaminwurzen, einer Südtiroler Wurstspezialität. Als besonderes Highlight kündigte die Autorin das Getränk „Ginger Rose“ an, einen Schaumwein mit Ingwer- und Rosenessenz, hergestellt auf einem Südtiroler Schloss, das im Roman eine Rolle spielt.

Veranstaltet wurde die Lesung von dem Kulturtandem, einem Heidelberger Verein, der Künstlern aus verschiedenen Ländern die Möglichkeit bieten will, einander kennenzulernen, zu experimentieren und gemeinsame Projekte zu entwickeln.

Viola Eigenbrodt schreibt jedoch nicht nur über Südtirol. Ihrer zweiten Heimat, der Quadratestadt, hat sie bereits in ihrem Buch „Rhein-Neckar klassisch und neu“ einige Kapitel gewidmet. Ob sie sich auch vorstellen könnte, einen Mannheim-Krimi zu schreiben? Das nicht, sagt Eigenbrodt, da sei die Konkurrenz bereits zu groß.

Doch für Südtirol-Fans wird es ab März 2019 unter dem Titel „Mord im Marmorbruch“ einen zweiten Fall für die Kommissare aus „Rosengeschmack“ zu lesen geben.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 07.03.2018