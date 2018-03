Glück im Klassenzimmer

Anzeige

Wer nach den Sommerferien auf eine weiter führende Schule wechselt, hat jetzt die Gelegenheit, Mannheims Schulen kennen zu lernen. Bei einem Frühlingsfest stellte auch das Elisabeth-Gymnasium sich und sein schulisches Angebot vor.

Strategiespiele gibt es auf der ganzen Weit, doch überall spielt man andere Spiele. Eine Klasse stellte Schach vor, aber auch das japanische Go und das afrikanische Bohnenspiel Oware. Wer Latein lernt, beschäftigt sich nicht nur mit Konjugation und Deklination, sondern auch mit den Sitten und Gebräuchen der alten Römer. Die 7. Latein-Klasse hatte römische Mosaiken gebastelt und Wachstäfelchen mit Griffel hergestellt, wie man sie damals zum schreiben verwendete. Aber es gab auch selbst gemachten Getreidebrei mit Linsen, wie ihn die Soldaten aßen und „Moretum“, eine Art Frischkäse. Ann-Sophie Bodien, die gerade ein Orientierungspraktikum am Elisabeth Gymnasium macht, hat das alles mit den Schülern vorbereitet.

Auf Luftballons schießen

Ein paar Räume weiter waren die „Angry Birds“ am Werk, allerdings nicht als Computerspiel, sondern ganz real. Mit Schleudern und Katapulten konnte man quer durchs Klassenzimmer auf Luftballons schießen. Unter Hochspannung stand der Physikraum, bei dem Schüler ihre Geschicklichkeit am „heißen Draht“ unter Beweis stellen konnten. Im Biologiesaal standen Mikroskope, unter denen man Vogelfedern, Fliegen, Bienen und lebende Maden in Groß betrachten konnte, außerdem gab es ein Biologie-Quiz. Spiele aus Müll - das war die Idee einer Klasse gewesen, die dann mit Hilfe von Kartons, Papptellern, Wäscheklammern und ähnlichen Dingen umgesetzt wurde. Eindrucksvoll hatten die Schüler gezeigt, dass ein Tischkicker, bestehend aus einer Orangenkiste, ein paar Holzstäbchen und Wäscheklammern nicht nur funktioniert, sondern auch Spaß macht. Auch „Schiffe versenken“ im Pizzakarton kam gut an.