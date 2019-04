Göttlicher Tanz in Trinitatis

Am Sonntag, 14. April, 10.30 Uhr, lädt die Personalgemeinde Trinitatis in der Innenstadt ein zu einem besonderen Gottesdienst in die Trinitatis-Kirche („EinTanzHaus“) nach G 4. Passend zu der derzeitigen Nutzung geht es um den Tanz – speziell den Tanz für Gott mit dem Thema: „Und David tanzte mit aller Macht vor dem Herrn“. Die afrikanische Tanzgruppe „Glorious praise dance ministries“ unter Leitung von Prisca Monye wird verkörpern; die Band der Gemeinde und die Gospelsängerin Margie S. Aursby umrahmen den Gottesdienst musikalisch. Die Predigt hält Pfarrer Ulrich Nellen über den großen Tänzer Gottes König David aus dem Alten Testament und seine Vorbildfunktion für uns im 21. Jahrhundert. Der Eintritt ist frei. aph

© Mannheimer Morgen, Freitag, 12.04.2019