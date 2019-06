Große Angst vor dem Schwund von Kunden

In rund zwei Jahren soll alles vorbei sein: Dann soll die ÖVA-Passage im P7-Quadrat in neuem Glanz erscheinen. Bis dahin wird die Verbindung zwischen Planken und Fressgasse jedoch geschlossen bleiben, um Renovierungs- und Sanierungsarbeiten an dem Haus vorzunehmen. Für die umliegenden Läden wird das eine Herausforderung, wie sich bei einer kleinen Informationsveranstaltung für Anlieger zeigt.

Bauarbeiten ab 26. Juni

„Überzeugt bin ich nicht, dass alles reibungslos abläuft“, sagt etwa Thomas Mathes vom Friseursalon Tom/Co: „Ich nehme die Bemühungen wahr, die alle Beteiligten anstrengen. Aber die Überzeugung ist noch nicht da, das kann ich aus Erfahrung sagen.“ Mathes rechnet mit einem Rückgang von Kunden in seinem Geschäft, wenn die Häuserfassaden von Bauzäunen und Gerüsten verdeckt werden.

Seit dem 18. Juni ist die ÖVA-Passage vorerst endgültig geschlossen – auch der Bäcker, der zuletzt noch geöffnet hatte, ist in einen Verkaufspavillon vor der Passage umgezogen. Gebaut wird ab dem 26. Juni. Bis November wird die Passage zunächst weitestgehend entkernt. Hierfür wird ab Anfang August zudem der Bürgersteig vor der Passage in der Fressgasse gesperrt – wie auf den Planken werden auch dort Schuttcontainer stehen. Bis November sollen Gehweg und Parkstreifen jedoch wieder frei sein, pünktlich zum Weihnachtsgeschäft.

Kran löst Unbehagen aus

Später wird dann ein Gerüst errichtet werden, welches rund ein Jahr stehen soll, je nachdem wie viele Arbeiten an der Fassade nötig sind. Außerdem soll auch ein Kran zum Einsatz kommen, um etwa Aufzugsschächte zu installieren. Genau dieser Kran löst bei den umliegenden Ladenbetreibern Unbehagen aus: Bei ihnen sind noch die Erinnerungen an einen Kran zwischen P 6 und P 7 frisch, der wochenlang den Durchgang beeinträchtigte: „Temporär wird der Kran jedoch benötigt“, erklärt Gerhard Matusch vom Bauherrn und Inhaber Aachener Grundvermögen (AGK): „Das wird aber ein Mobilkran, der wird dort nicht permanent stehen“, beschwichtigt er. Ebenso betont Matusch, dass man die Baumaßnahmen schonend umsetzen möchte: „Wir versuchen, die Sanierung so schmerzfrei wie möglich zu machen.“

Und auch Anja Ehrenpreis von der Stadtverwaltung unterstreicht: „Wir als Stadt genehmigen nur, was wirklich nötig ist.“ Matusch sagt aber auch: „Es ist eine OP“, und ohne Belastung werde es nicht gehen. Und nach Abschluss der Bauarbeiten werde die ÖVA-Passage wieder ein „edles Glanzstück“ in der Mannheimer Innenstadt: „Die Passage hat großes Renommee, das wir durch die Modernisierung revitalisieren möchten.“ Das ist auch Lutz Pauels, Vorstand der Werbegemeinschaft Mannheim wichtig: „Es ist notwendig, das hier etwas gemacht wird.“ Gerade wegen der Rundungen und dem 50er-Jahre-Stil sei die Passage die schönste der Innenstadt: „Dass das erhalten bleibt, ist das Wichtigste.“ Er sieht aber ein, dass mit dem Umbau Einschränkungen kämen: „Es ist nun einmal eine Baustelle.“ Er ist aber von den Plänen zur Umsetzung überzeugt.

Bei Frisör Thomas Mathes bleiben jedoch Zweifel: „Ich fürchte einen Einnahmenverlust, da unsere Zugänglichkeit beeinträchtigt ist.“ Schon eine Baustelle gegenüber seines Salons habe schon zu Einbußen geführt. Deshalb habe er „große Angst“.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 21.06.2019