Grüne hoffen auf Lösung

Die Bezirksbeiräte der Grünen in der Innenstadt begrüßen, dass der Petitionsausschuss des Landtages Baden-Württemberg sich vor Ort über den Grillrauch in der Innenstadt informieren möchte. „Es ist der Initiative der Anwohner zu verdanken, dass es dazu kommt“, hofft Bezirksbeirätin Angela Wendt auf Konsequenzen. Mittlerweile hätten weitere Lokale mit Grillstationen neu geöffnet. Es sei zu befürchten, dass sich die Situation weiter verschärfe, heißt es in einer Mitteilung. Der „MM“ hatte am Mittwoch über die geplante Begehung am 20. Januar berichtet. Gerhard Fontagnier, zuständiger Sprecher der Gemeinderatsfraktion, unterstreicht: Die Bewohner müssten Verkehrsbelastungen, Feinstaub, CO2, Stickoxide und Lärm ertragen. Das mache den Menschen schwer zu schaffen. Die Belastungen rund um den Marktplatz seien so extrem, dass Anwohner wegziehen würden und Wohnungen am Marktplatz schwer zu vermieten seien. Ob die Begehung öffentlich ist, steht noch nicht fest. aph

© Mannheimer Morgen, Freitag, 14.12.2018