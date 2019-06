Heimat, wo ansonsten keine mehr ist

Die „Heavy Bones“ der Musikschule unter der Leitung von Bernhard Vanecek sollten gar nicht aufhören zu musizieren bei der Feier zum zehnjährigen Bestehen des DiakoniePunktes in der Innenstadt: „Einen könnt ihr noch spielen“, forderte Dekan Ralph Hartmann. Bereitwillig kamen die Musiker dem nach.

Vanecek stellte fest, dass es doch schön sei, auf diese Weise „Danke“ zu sagen. Alle Gäste wurden angestachelt, mitzumachen. Als ganzjährig geöffnete Anlaufstelle zur Mannheimer Vesperkirche bietet der DiakoniePunkt in R 3 seit 2009 neben einem Second-Hand-Bereich für Kleidung, Begegnung und gemeinsames Essen. „Am Anfang war dieses Angebot noch spärlich. Aber jetzt ist das ja ein richtiger Laden“, freute sich Helferin Erna Müller. Sie ist eine von rund 45 Helfern, die in der Anlaufstelle für Bedürftige mitarbeitet.

„Für manche Menschen bedeutet der DiakoniePunkt Konkordien vor allem konkrete Hilfe und ein Stück Heimat, wenn es eng wird“, sagt Diakonie-Abteilungsleiter Martin Metzger. Der Treff sei Familie, wo vielleicht keine mehr ist. Dekan Ralph Hartmann unterstrich, dass hier ein Ort geschaffen wurde, an dem Freude herrsche aber auch Traurigkeit über Menschen, die gegangen seien.

CDU-Stadtrat Claudius Kranz: „Hier finden Menschen die notwendige Heimat, die sie anderswo nicht finden.“ Diakonie und Kirche hätten 2009 erkannt, wie wichtig eine ganzjährige geöffnete Anlaufstelle zur Mannheimer Vesperkirche sei. Die steigenden Besucherzahlen der Vesperkirche und die offensichtliche Not auch über die Zeit der Aktion hinaus, zwangen die Beteiligten geradezu zu dieser Entscheidung. So entstand in unmittelbarer Nähe zu CityKirche Konkordien der neue DiakoniePunkt. 250 Quadratmeter bieten seither Beratung, günstige Lebensmitteln, Bekleidung und ein Cafébetrieb mit warmen Mittagstisch oder Kaffee und Kuchen.

Lieferwagen als Spende

„Manchmal ist es aber auch der Geburtstag, den wir mit den Menschen gemeinsam feiern, wenn zu Hause keiner mehr ist“, sagt Ladenleiterin Petra Casper, „oder auch nur das vertrauensvolle Gespräch beim Stöbern von Kleidung“. Neben dem großen Jubiläumsfest hat der DiakoniePunkt bereits einen weiteren Höhepunkt feiern dürfen. Auftakt des Jubiläumsjahres bildete im Mai die offizielle Übergabe eines strombetriebenen StreetScooters an den DiakoniePunkt durch die BB-Bank mit Filialdirektor Stephan Werner. Durch eine Spende von über 37 350 Euro konnte der DiakoniePunkt zum Geburtstag einen neuen strombetriebenen Lieferwagen in Betrieb nehmen. Einsatz findet das emissionsfreie Gefährt in den täglichen Fahrten durch die Quadrate.

Mehr als 20 Kisten an Kleidung und Lebensmitteln werden täglich mehrmals quer durch Mannheim transportiert, um Menschen zu helfen. An zwölf ehrenamtliche Helfer der ersten Stunde wurde das silberne Kronenkreuz der Diakonie verliehen. Die Auszeichnung erhielten: Helmut Arnold, Volker Schouppe-Möller, Wolfgang Schwann, Renate Täffner, Gertrud Bierwirth, Rita Breunig, Gisela Hartmann, Ursula Kleber, Erna Müller, Christine Pribil , Ellen Benz und Edith Meißner.

Bis zu 50 Essen

Täglich werden etwa 50 bis 60 Essen gekocht. „Besonders hoch ist der Andrang, wenn die Platte geschlossen hat“, erklärten die zwei Köchinnen, Renate Techner und Melanie Wegener. Das Essen werde immer frisch zubereitet. Manches müsse zugekauft werden. Trotz der vielen Arbeit, die dahinter steckt, halten sie aber fest: „Das machen wir gern. “

