Herbstfest mit Rundgang

Zum Abschluss der Kreativworkshops „Fabelwelten“ laden das Kulturamt und das Quartiermanagement Unterstadt zu einem Rundgang mit der Künstlerin Dorle Schimmer ein. Für Teilnehmer der Kreativworkshops gibt es dabei ein Wiedersehen mit „ihren“ Fabeltieren. Treffpunkt ist am Samstag, 12. Oktober, 13 Uhr, am Bauzaun von T 4/T 5. Anschließend sind die Bewohner zu Kaffee und Kuchen in den Internationalen Garten, U 5, 8-10, eingeladen. Dort besteht die Gelegenheit zum nachbarschaftlichen Austausch und gemütlichen Beisammensein mit Speisen und Getränken beim Herbstfest der Gärtner vom Internationalen Garten Östliche Unterstadt e. V.. Das Herbstfest beginnt bereits um 12 Uhr. aph

© Mannheimer Morgen, Freitag, 11.10.2019