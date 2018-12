Herschelbad-Freunde mit neuem Vorstand

Die „Freunde und Förderer des Herschelbades in Mannheim“ haben einen neuen Vorstand: An der Spitze des Vereins löst Isabel Cademartori Stefan Rebmann ab, der aus beruflichen Gründen nicht mehr kandidierte. Die Vorstandsmitglieder Dietmar von Hoyningen-Huene, Walter Wirth und Gisela Frank gaben ihre Posten aus Altersgründen auf. Sie dankten im Weihnachtsbrief den Mitgliedern für „jahrelanges unermüdliches Engagement“ in der Sache. Eine neue junge Mannschaft werde nun das weitere Schicksal des Herschelbades bestimmen. Gewählt wurden neben der Vorsitzenden Christian Kirchgässner als Schriftführer, Florian Kling als Geschäftsführer sowie Olaf Kremer und Johannes Schmidt als weitere Vorstandsmitglieder. Nach wie vor im Vorstand sind Bernd Kupfer und Rosemarie Schwarz.

Die Freunde und Förderer des Herschelbades kämpfen seit 2003 für die Sanierung des Gebäudekomplexes (außen und innen). Weitere Ziele des Vereins und seiner 150 Mitglieder sind: Förderung des allgemeinen Schwimmsports, von Kunst und Kultur sowie bürgerschaftlichen Aktivitäten. Ende 2010 übergab der Förderverein 50 000 Euro für die Sanierung der Glaskuppel in Halle II an die Stadt. aph

© Mannheimer Morgen, Freitag, 21.12.2018