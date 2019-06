Hilfe für Zugewanderte

Das Erlernen der deutschen Sprache, das schrittweise Kennenlernen des neuen Lebensumfeldes, die Bemühungen um einen möglichst zeitnahen Einstieg in Schule, Ausbildung und Beruf – dies alles fordert von jedem Zuwanderer erhebliches persönliches Engagement.

Seit dem 1. Mai hat die Arbeiterwohlfahrt (AWO) im Gemeinschaftszentrum Jungbusch eine Migrationsberatung etabliert. „Vor vielen Jahren gab es hier schon einmal eine solche Beratungsstelle der AWO, doch die musste 2015 eingestellt werden aus finanziellen Gründen“, berichtete Geschäftsführer Alexander Manz. Vor drei Jahren habe die AWO dann damit wieder begonnen: auf der Vogelstang im Einkaufszentrum und in der Neckarstadt im AWO-Haus in der Murgstraße.

Zurück in der Heimat

Seit vielen Jahren ist die AWO auch im Jungbusch im Gemeinschaftszentrum in der Jungbuschstraße aktiv. Bisher wurden die Räume ausschließlich von der Internationalen Malschule unter Leitung von Christine Behrens genutzt – allerdings nur am Freitag. Daneben gab es noch einige leerstehende Räume; die wurden jetzt als Büro für die neue Migrationsberatung hergerichtet.

„Wir wollen die Menschen auf ihrem Weg zur Integration unterstützen – Zuwanderer bei ihren ersten Schritten in Deutschland und auch in der Zeit danach“, erklärte Manz. Mit Sozialarbeiterin Frauke Falk als hauptamtliche Migrationsberaterin hätten sie einen „echten Glücksgriff“ getan. Die 28-Jährige, die vorher in der Sozialberatung für Asylsuchende in einer Flüchtlingsunterkunft tätig war, ist nach einem Masterstudiengang „Beratung und Vertretung im Sozialen Recht“ an der Fachhochschule in Köln zurückgekehrt in ihre Heimatregion.

In den neuen, hell und freundlich gestalteten Räumen bietet die Sozialarbeiterin Migrationsberatung für Erwachsene an, für Zuwanderer über 27 Jahre, die neu zugewandert sind und eine Aufenthaltsberechtigung haben, aber auch für Spätaussiedler und Zuwanderer, die schon länger hier leben. „Oberstes Ziel ist die sprachliche, berufliche und soziale Integration“, betonte die Migrationsberaterin. Sie ermittelt dazu – notfalls mit Hilfe eines Kulturdolmetschers – den individuellen Unterstützungsbedarf der Zuwanderer.

Als Beispiele nannte sie Fragen zum Leistungsbezug (Arbeitslosengeld II und I oder Kindergeld-Zuschuss), Anerkennung von Bildungsabschlüssen, das Thema Wohnen, Fragen zum Aufenthaltsrecht, Unterstützung beim Umgang mit Behörden, aber auch beim Thema Freizeit, wie die Möglichkeit einer Unterstützung beim Thema Sport. „Das Büro ist zwar im Jungbusch, aber es ist offen für alle, die in Mannheim wohnen“, betonte Frauke Falk. Die Beratung ist für die Teilnehmer kostenlos und unterliegt der Schweigepflicht. ost

