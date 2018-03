Impressionen von der Insel

Anzeige

Manchmal kantig, aber stets fidel, präsentierte sich das Quartett von Reel Wood musikalisch aufgeweckt im Café Filsbach in der Begegnungsstätte Westliche Unterstadt. Mit authentischem und aus irischem Holz geschnitztem Sound haben sich die Vier ganz dem Folk in seiner Vielfalt verschrieben.

Passend dazu beherrschen die Musiker die traditionellen Instrumente. Stefan Hampele zeigte nicht nur an Fiddle und Gitarre sein Können, sondern bewies im Café Filsbach auch an der Box das nötige rhythmische Gespür. Ganz im Takt brachte sich ebenso Heiko Munz an der Bodhrán, einem mit Ziegenfell bespanntem Perkussionsinstrument der Iren, in die Truppe ein. Routiniert und spielfreudig ließ Wolfgang Buchholz seine Geige erklingen, um mit bravourösem Improvisationsspiel die Runde zu bereichern.

Da wollte auch Ulf Bangert an Gitarre und Mandoline nicht zurückstecken. Der Musiker gab so musikalische Vorlagen, auf denen die Band stilsicher zum Teil mit eher unbekannten Tunes und Songs aus Schottland, England, Irland und Nordamerika glänzte.