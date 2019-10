Improvisierte Übungen als Start

Aus dem dreibeinigen Lautsprecher erklang elektronische Musik mit pulsierendem Rhythmus. Zu diesen Tönen bewegten sich die Teilnehmer in fließenden Choreographien, entweder barfuß, in Strümpfen oder mit Turnschuhen. Mehrere moderne Lichtsäulen, die links und rechts die Tanzfläche säumen, erzeugten im Saal eine geheimnisvolle Atmosphäre. Dabei folgten alle Teilnehmer den Anweisungen von Trainerin Julie Pécard. „Tanzen ist einfach mein Leben“, erklärte die vielgereiste 32-Jährige.

Im innenstädtischen Kulturzentrum EinTanzHaus im Quadrat G 4 fand ein „Einkurstag“ statt, an dem die Besucher die verschiedenen Tanzkurse der Einrichtung kennenlernen und ausprobieren durften, von Breakdance über kreativer Kindertanz bis Wirbelsäulengymnastik (Gyrokinesis).

„Wir veranstalten den Einkurstag zum ersten Mal, um alle Kurse vorzustellen“, schilderte Kursleiterin Julie Pécard, die jeden Dienstagabend den meditativ angehauchten Kurs „Adult Movement Exploration“ anbietet, von 19.30 bis 21 Uhr. „Das ist für Erwachsene ohne Vorkenntnisse, wir machen improvisierte Übungen“, erläuterte die freiberufliche Trainerin Pécard. Einmal im Monat findet zudem an einem Freitagabend im Kulturzentrum EinTanzHaus, das im September 2017 seine Eröffnung gefeiert hatte und sich in der ehemaligen Trinitatiskirche befindet, das Tanzfest „Greyzies Night“ statt, das sich mit DJ Mehlhose an die ältere Generation richtet, die über 50 Jahre alt ist. Von der Besucherzahl her sei der erste informative „Einkurstag“ von der Bevölkerung gut angenommen worden. „Wir hatten mindestens zehn Teilnehmer pro Kurs“, freute sich Trainerin Julie Pécard, die seit der Eröffnung dem familiären Team des EinTanzHauses angehört und davor von 2009 bis 2015 Ensemblemitglied des Nationaltheaters (NTM) war.

Gemeinnütziger Verein

Daneben arbeitet Julie Pécard, die in der französischen Stadt Tours geboren wurde und ihre Jugend in den kanadischen Städten Vancouver und Toronto verbrachte, noch als Choreographin. „In Kanada ist es schwierig, zu arbeiten als Künstlerin. Dort gibt es keine staatliche Förderung wie hier in Deutschland“, schilderte Trainerin Pécard. „Als Tänzerin muss man oft umziehen, wo die Arbeit ist“, erzählte die 32-Jährige. Wie schreibt man eine Choreographie? „Das mache ich nach Gefühl, so genau kann ich das gar nicht beschreiben“, gestand die ausgebildete Balletttänzerin Julie Pécard.

Das EinTanzHaus in der Innenstadt ist als gemeinnütziger Verein organisiert, der 130 Mitglieder zählt. Wenn in der ehemaligen Kirche eine Veranstaltung stattfindet, sitzt meistens Ehrenamtliche Monika Schleicher an der Kasse, hinter der schummrigen Theke schenkt Kassenwart und Barmann Stefan Röhrig die Getränke aus. Die guten Seelen des Hauses. „Im EinTanzHaus kommen Profis und Laien zusammen, um gemeinsam den offenen Raum von Theater und Tanz zu genießen“, erklärte Helferin Monika Schleicher, die beruflich beim Softwarekonzern SAP in Walldorf arbeitet, ursprünglich aus Erlangen stammt und als allgemein an Kultur interessierter Mensch gerne ins Museum geht.

