In 3D-Welten abtauchen

Ob auf vier Rädern im Rennspiel „Mario Kart“ oder doch als Ball in aufsteigenden Leveln in „World of Goo“ unterwegs – beim „Gaming-Workshop“ im Dalberghaus war die Auswahl schwer. Denn in einer weiteren Ecke konnten die Teilnehmer mit Blick durch die entsprechende Brille in 3D-Welten eintauchen.

„Verlieren soll sich hier niemand“, scherzte Steffen Eifert. Der Referent des Landesmendienzentrums Baden Württemberg hatte zuvor auch klar auf die Risiken eines übermäßigen Computerspielkonsums hingewiesen. Da drehe es sich um Kostenfallen oder Suchtgefahr. Dass jedoch der Konsum von Gewaltspielen zu mehr aggressivem Verhalten führe, sehe er nicht.

In dem Familienworkshop lag die Betonung auf den Möglichkeiten des Mediums. „Natürlich spielen für Eltern auch hier Erziehungsfragen eine Rolle“, meinte Eifert. „Was und wie lange darf mein Kind am PC spielen“. Die Balance sei entscheidend. „Nur zuhause vor dem Bildschirm sitzen, ist zu wenig“, warnte der Referent. Reale Freunde seien ebenso wichtig wie das regelmäßige Treiben von Sport, betonte Eifert. Das Spielen am Computer, Handy oder der Playstation sei längst kein Randphänomen mehr. Im Prinzip spiele fast jeder. „Es ist ein Teil der Freizeitkultur“, der jedoch bisweilen zu Konflikten innerhalb der Familie führe.