Jazz im Busch mit Trio Matchtape

Zum Start in das Jahr präsentiert Jazz im Busch am Donnerstag, 31. Januar, eine neue Besetzung auf der Bühne im Schaufenster des Laboratorio 17 in der Jungbuschstraße 17. Zu Gast ist der Stuttgarter Hammond Orgel-Spezialist Martin Meixner mit seinem Trio Matchtape, das seine neue CD vorstellt. Mit dabei sind die beiden Mannheimer Instrumentalisten, Gitarrist Jörg Teichert und Schlagzeuger Christian Huber. „Die drei Ausnahmemusiker kombinieren den Retrosound des Orgeltrios mit Elementen aus Jazz, Blues und Pop, was eine erdig groovende und mitreißende Mixtur entstehen lässt“, verspricht Organisator Steffen Rosskopf. Er kuratiert die Reihe, die fester Bestandteil der Mannheimer Musikszene ist. red

