Jazz-Künstler spielen im „Busch“

Am Donnerstag, 22. November, 20 Uhr, stellen im Laboratorio17, Jungbuschstraße 17, zwei bekannte Vertreter der hiesigen Jazzszene bei der Reihe „Jazz im Busch“ ihre neue Besetzung vor: Fuhrmann, Fromm und Freunde, um den Saxofonisten Gary Fuhrmann und den Posaunisten Felix Fromm, beide bekannt als Bandleader, Sideman hochkarätiger Künstler und gefragte Dozenten. Komplettiert wird das Quartett durch Thomas Stabenow am Kontrabass und Holger Nesweda am Schlagzeug. „An diesem Abend kann das Publikum schon vorab das Programm hören, mit dem diese Traumbesetzung im Dezember zu CD-Aufnahmen ins Studio gehen wird – eine einmalige Gelegenheit, und ganz sicher wieder einmal ein mitreißendes Konzert auf der schönen Bühne im Schaufenster zur Jungbuschstraße“, so Organisator Steffen Rosskopf . aph

