„Jugendlichen darf man ruhig etwas zutrauen“

„Wir waren überwältigt von dem Miteinander der Menschen in Taizé. Aus aller Herren Länder sind hier Leute zusammengekommen, um miteinander zu singen und zu beten. Alles ist einfach riesig“, sagen Bianca Vögele, Leo Orschiedt und Jessica Berg. Alle drei sind Abiturienten am Ursulinen-Gymnasium und waren für fünf Tage in der Nähe von Cluny.

Taizé gilt als Symbol der ökumenischen Bewegung. Der kleine Ort ist Sitz einer geistlichen Gemeinschaft, die zum Treffpunkt für Jugendliche aus der ganzen Welt wurde. Nun kam eines der Mitglieder der Gemeinschaft, Bruder Timothée, in die Citykirche Konkordien, um sich den Fragen junger Christen zu stellen. Eingeladen hatte dass evangelische Forum der Stadt, das von Michel Maugé, dem ehemaligen Chef des Rosengartens, geleitet wird. Etwas verschmitzt führte er aus, dass er nicht geahnt habe, was auf ihn zukomme, als die Frage „Vertrauen in die Kirche?“ aufkam. „Wir finden keine Schüler, die das Thema aufbereiten könnten“, sei als zunächst im Raum gestanden. In Frage gekommen sei schließlich das Ursulinen-Gymnasium mit der Einschränkung: „Aber die sind katholisch“. Das sei kein Hindernis gewesen. Also trugen die Schüler ihre Thesen vor, weshalb es so wenig Vertrauen in die Kirche gebe. „Die Kirche äußert sich zu vielen Themen, die von Jugendlichen als relevant angesehen werden.“ „Wir wünschen uns in der Kirche Gesprächspartner – allerdings auf Augenhöhe.“ „Die Angebote der Kirche sind für Jugendliche häufig nicht wahrnehmbar“, lauteten einige Aussagen.

Gemeinschaft bewegt

Taizé wird von den Abiturienten als Ort angesehen, an dem Jugendliche Kirche als „cool“ empfinden. Bruder Timothée hat, wie er berichtete, dieses Miteinander tief bewegt. Er ist 16, als er zum ersten Mal nach Taizé kommt – ein Jugendlicher aus Freiburg, der sich in der Gemeinde daheim manchmal verloren vorkam. Taizé gab seinem Glauben neue Kraft.

Er mag heute den Tagesablauf mit den festen Gebetszeiten. Es gefällt ihm, mit so vielen anderen jungen Leuten in die Kirche zu gehen. „Das war in meiner Heimatgemeinde wirklich anders“, sagte Timothée. Er stellte die Frage in den Raum, ob die Kirchen Jugendlichen zu wenig zutraue. Für ihn sei Taizé übrigens nicht so viel anders, als jeder andere Ort. Für ihn passe es, Mitglied der Gemeinschaft zu sein, für andere passe das vielleicht nicht. Die müssten eben einen anderen Weg suchen.

Der Bruder stellte sich den durchaus kritischen Fragen der Abiturienten. Manchmal musste er etwas länger nachdenken, ehe er sich äußerte. Am Ende machte Maugé ein Geschenk – eine Einladung in den Hochseilgarten, um dort Teamgeist zu fördern. Bruder Timothée schien begeistert zu sein, von dem Engagement und der vielen Mühe, die die Jugendlichen gezeigt hätten „Da ist mir um den Bestand der Kirche nicht bange“, so der Taizé-Bruder. has

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 28.11.2018