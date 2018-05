Kammermusik in unüblicher Form

Anzeige

Die Musikbibliothek lädt Freunde klassischer Musik zu einem besonderen Konzerterlebnis ein. Das Trio Cremeloque Lisboa spielt in einer für Kammermusik eher unüblichen Formation Stücke aus Klassik, Romantik und Moderne. Das Konzert findet statt heute, Freitag, 18. Mai, 19.30 Uhr, in der Musikbibliothek im Dalberghaus, N 3, 4. Das Trio spielt in der Besetzung Oboe (Luis Marques), Fagott (Franz-Jürgen Dörsam) und Klavier (Savka Konjikusic). Auf dem Programm stehen Stücke von Theodore Lalliet, Ludwig van Beethoven, Michael Glinka und Dmitry Schostakowitsch. Der Eintritt kostet 15 Euro (ermäßigt 10 Euro). aph