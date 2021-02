Keine Gastronomie in den Kinos

In unserem jüngsten Bericht über die Mietstundungen der Liedertafel, die diese als Vermieter der Atlantis Kino GmbH gewährt und damit deren Existenzsorgen in Corona-Zeiten etwas gemildert hatte, war irrtümlicherweise die Formulierung „Vorsitzender Justus Voget stundet Erdmann Lange die Miete“ gestanden. Erdmann Lange, Programmleiter der Mannheimer Kinos Atlantis und Odeon, weist darauf hin, dass nicht ihm, sondern der Atlantis Kino GmbH die Miete gestundet wurde. Zudem gebe es in den Kinos, anders als berichtet, keine firmeneigene Gastronomie mehr. Wir bedauern den Fehler und entschuldigen uns dafür. red

© Mannheimer Morgen, Freitag, 05.02.2021