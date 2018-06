Konzert in der Alten Sternwarte

Anzeige

Auch in diesem Jahr geht in der Alten Sternwarte ein Konzert der Bläserklassen der Hochschule für Musik und darstellende Kunst über die Bühne. Unter der Leitung von Ulrich Freund führt am Samstag 30. Juni, um 17 Uhr, in A 4, 6 das jungen Ensembles ein Kammerkonzert mit Werken von Wolfgang Amadeus Mozart, Jacques Ibert, Olav Berg und Claude Paul Taffanel auf. Dieses Konzert ist die Mannheimer Voraufführung für die bevorstehende Konzertreise der jungen Musikerinnen und Musiker, die, so heißt es in der Ankündigung vom Aktionsbündnis Alte Sternwarte – Verein Stadtbild , allesamt den Abschluss ihrer Ausbildung mit Bravour erreicht haben und am Beginn internationaler Karrieren stehen. Das Konzert dauert etwa eine gute Stunde. Der Eintritt ist frei. aph