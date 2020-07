Kreativ durch den Sommer

Nachdem die Jugendkunstschule in U3, 1 seit Mitte März pausieren musste, bietet sie nun in den Sommerferien Kindern und Jugendlichen ein dichtes Programm an. Mit einem Spektrum von Basteln, Zeichnen und Bauen werden verschiedene Altersstufen angesprochen.

Im einzelnen sind das folgende Angebote: Von 3. bis 6. August, 10 bis 16 Uhr, Manga I, (acht bis18 Jahre), Gebühr 150 Euro; am 8. August, 10 bis 13 Uhr, Eltern-Kind-Werkstatt, Gebühr für ein Kind (ab vier Jahre) und einen Erwachsenen 20 Euro; 10. bis 13. August, 10 bis 16 Uhr, Manga II, (acht bis 18 Jahre), Gebühr 150 Euro.

Von 17. bis 20. August, 10 bis 13 Uhr, Fantasiewelten (sieben bis elf Jahre), Gebühr 50 Euro; 24. bis 27. August, 10 bis 13 Uhr, Im Reich der Lüfte (sieben bis elf Jahre), Gebühr 50 Euro; 31. August bis 3. September, 10 bis 13 Uhr, Bildhauerei (sieben bis elf Jahre), Gebühr 50 Euro. Anmeldung im Sekretariat der Freien Kunstschule, Tel. 0621/154571. scho

