Kreative Köpfe als Kapital

Anzeige

Beim Malen mit den selbst hergestellten Farben durften die Kinder ihrer Fantasie freien Lauf lassen. Das Anliegen von Anne Lind und ihrer Kollegin war es, dass Fantasie und Kreativität, die der Mensch nicht im Erwachsenenalter erlernt, sondern im Kindesalter, erhalten und gefördert werden sollten. „Heute sind leider oft Schule, Beruf und das alltägliche Leben überfrachtet mit reiner Wissensvermittlung und auf der anderen Seite finden wir in vielen Bereichen emotionale Verarmung und Verkümmerung der kreativen Fähigkeiten“, bedauerte Fischer. „Das Kapital des Menschen aber ist nicht das Geld, sondern seine Kreativität.“ Und die sei nicht nur für Künstler wichtig, sondern für jeden Menschen, in jedem Beruf und in den verschiedensten Lebenssituationen, so die Kunstpädagogin.

Batik mit Wachs

Und die kunterbunten Ergebnisse der Kreativarbeit der Buben und Mädchen konnten sich sehen lassen. Außerdem erlernten die Kinder nicht nur die Technik der klassischen Batik, bei der die Muster entstehen durch Abbinden des Stoffs mit Schnüren, die an diesen Stellen den eingefärbten Stoff weiß halten, sondern die uralte Kunst Wachsbatiken. Die mit tropfendem Kerzenwachs gemalten Muster zeichneten sich nach dem Färben hell auf dem Stoff ab. Das Ganze ist zwar etwas zeitaufwändiger als das normale Batiken. Aber lohnt sich: Das Batiken machte den Kindern Spaß und die vielfältigen, individuellen Muster waren einfach ein Hingucker.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 20.04.2018