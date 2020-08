Kultursommer startet in der City

Livekultur mannheim e.V. und die CityKirche Konkordien präsentieren mit Partnern neun Wochen „Kultur in the City“ auf der Wiese vor und in der Kirche auf R 2,1. Finanziell gefördert von Land und Kommune haben die Organisatoren ein Programm für drinnen und draußen zusammengestellt: Konzerte, Lesungen, Theater und eine Foto-Ausstellung laden mittwochs und freitags kostenfrei zum Genießen ein. Eingebunden sind Kulturschaffende aus Mannheim und der Region. Durch die Corona-Verordnungen gibt es auf der Kirchwiese rund 100 Sitzplätze und im Kirchenraum, 70 Sitzplätze. Die Gäste können die Veranstaltungen auf den Bierbänken und Stühlen oder mitgebrachten Picknickdecken erleben und sich dabei Mitgebrachtes schmecken lassen. Infos zum Programm gibt es unter www.livekultur.mannheim.de. aph/red

