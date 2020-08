Kunst zum Anfassen

Patina, das Laden-Café am Rande des Jungbuschs, lädt ein zur Ausstellung des Mannheimer Künstlers Eckhard Theißen – selbstverständlich unter Beachtung der Hygienevorschriften. Zu betrachten ist am Luisenring 38 eine Auswahl von „Woodoos“ in allen Größen und Formen. „Woodoos“, das sind mit Acryllack fantasievoll bunt bemalte Holzobjekte, überwiegend aus Schwemmholz, zum Hängen, Legen oder Stellen. Die Ausstellung ist zu den üblichen Öffnungszeiten von Patina zu sehen: Mittwoch bis Sonntag jeweils 10 bis 18 Uhr. Auch Schmuck wird im Laden hergestellt. Informationen unter www.woodoo-holzkunst.de und www.patina-mannheim.de. red

© Mannheimer Morgen, Freitag, 21.08.2020