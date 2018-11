Launige Diskussion über eine Henderson-Platte

Ihre künstlerische und persönliche Freundschaft bringen die vier Musiker bereits im Bandnamen zum Ausdruck. „Noch sind wir Freunde“, amüsierte sich Bandchef und Saxofonist Gary Fuhrmann. Und sein Schlagzeuger Holger Nesweda ergänzte neckisch: „Das kann ganz schnell gehen.“ Auf der Schaufensterbühne im soziokulturellen Projektraum Laboratorio17 gastierte im Rahmen der Konzertreihe „Jazz im Busch“ die Kapelle Fuhrmann, Fromm & Freunde, zusammengefasst in dem Kürzel „FF&F“.

Warmer Bläsersound

Im bestens besuchten „Laboratorio17“ brachte das Quartett ausschließlich Fremdmaterial zu Gehör, erfindungsreich neu arrangiert, keine Eigenkompositionen. „Wir haben angefangen, die Stücke zu verändern, damit wir sie noch lieber spielen“, erläuterte der rheinhessische Bandleader Gary Fuhrmann, der musikalisch eng vernetzt ist innerhalb der Wormser und Mannheimer Musikszene und vor einigen Jahren vorübergehend aus künstlerischen Beweggründen nach Paris ausgewandert war. Von Jazz-Musiker McCoy Tyner stimmte der launige Vierer die Nummer „Blues On The Corner“ an, in einer ureigenen Version, zum Besten gegeben mit einem dunklen warmen Bläser-Sound. Zwischendurch durfte sich Schlagzeuger Holger Nesweda in einem ausufernden Solo entfalten.

Schon nach den ersten Musikbeiträgen konnte sich das zahlreich erschienene Publikum sicher sein: In dieser Combo stimmt die zwischenmenschliche Chemie. Vor den Zuhörern, unter denen sich die Eltern von Bandgründer Gary Fuhrmann befanden, breitete sich ein kontemplativer Auftritt aus. „Wir spielen nur Standards, die bearbeitet sind“, erklärte Saxofonist Fuhrmann. In Bezug auf den amerikanischen Weather-Report-Bassisten Jaco Pastorius, der 1987 verstarb und dem Metallica-Bassist Roberto Trujillo als vermögender Produzent 2015 einen Dokumentarfilm widmete, fing FF&F-Bassist Thomas Stabenow in der Schaufensterbühne zu schwärmen an: Denn das begnadete Vorbild Jaco Pastorius habe fast übernatürliche Fähigkeiten besessen, die nicht von dieser Welt waren.

Während ihrer Live-Darbietungen kletterten „Fuhrmann, Fromm & Freunde“ auf eine klanglich-spirituell höhere Bewusstseinsebene, wie in einem sedierenden Rausch. Später spielte das Quartett das Stück „On Green Dolphin Street“ des Komponisten Bronislaw Kaper, eine nervös tönende Nummer. „Unser Arrangement ist sehr komplex, wir spielen das Stück sowohl in S- als auch in C-Dur“, schilderte Könner Fuhrmann, der seine Kindheit in dem kleinen Weindorf Offstein verbracht hatte, im südlichsten Zipfel von Rheinhessen. Demnächst wollen „Fuhrmann, Fromm & Freunde“ eine CD aufnehmen. Als einzige Ballade stimmte der Vierer das Werk „Isfahan“ an. „Sonst sind wir eher fröhlich“, kommentierte Moderator Fuhrmann. Bezogen auf den Song „Inner Urge“ von Komponist Joe Henderson diskutierten die Bandmitglieder darüber, auf welcher Platte von Henderson dieses Stück zu finden ist. „Diplom aberkannt“, scherzte Bandleiter Gary Fuhrmann. Kleiner Hinweis: Das besagte Stück befindet sich auf einem Album gleichen Namens von Joe Henderson aus dem Jahre 1966.

Darüber hinaus intonierte das Quartett die Zugabe „Cherokee“, ein beliebter Klassiker. „Es gehört zu den Pflichtstücken einer jeden Jazz-Band, wurde mir mal gesagt“, erklärte Saxofonist Gary Fuhrmann, der aktuell in Worms-Neuhausen wohnt.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 30.11.2018