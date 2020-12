„Licht ins Dunkel bringen“

Um trotz der Corona-Pandemie weihnachtliche Atmosphäre zu schaffen, haben der Bürger- und Gewerbeverein Östliche Innenstadt e.V. und die Evangelische CityGemeinde Hafen-Konkordien auch in diesem Winter einen Weihnachtsbaum beleuchtet. Corona-bedingt fand die erstmalige Illumination der fünf Meter hohen Tanne aus dem Odenwald auf der Rasenfläche neben der Konkordienkirche ohne Besucher statt.

Dennoch wollten der Vorsitzende des Bürgervereins, Wolfgang Ockert, und Pfarrerin Anne Ressel nicht auf die Tradition verzichten und insbesondere auch ein Zeichen setzen. „Inzwischen ist das eine liebgewordene Tradition“, erklärte Ockert. Dieser einzige nichtkommerzielle Weihnachtsbaum in der Innenstadt werde auch entsprechend gewürdigt von den Menschen, „die stehenblieben und sich den schönen Baum anschauen“. Für den Bürgerverein habe der diesjährige Baum „eine ganz besondere Bedeutung“. „Weil es nicht selbstverständlich war, dass wir das in der Corona-Zeit machen konnten“, erklärte Ockert. „Ein großer Dank geht an die Freiwillige Feuerwehr Mannheim-Innenstadt, die trotz der Corona-Beschränkungen einen Weg gefunden hat, den Baum aufstellen zu können.“ Dem Leiter der Wache, Marcus Widder, sei es gelungen, bei der Stadt eine Ausnahme zu erreichen. Positiv sei auch gewesen, dass der Baum auf Anhieb gepasst habe, nachdem in den vorherigen Jahren immer wieder nachgebessert werden musste.

Seit drei Jahren wird die Weihnachtsbaumaufstellung vom Bezirksbeirat Innenstadt/ Jungbusch unterstützt. „Außer dem Strom von der Kirchengemeinde kommt alles vom Bürgerverein“, so Ockert. Mit dem Baum wollten sie ein Zeichen setzen.

Nach Erleuchtung des Baumes durch Kirchendiener Frank Bischoffberger musste die geplante Zusammenkunft mit Essen und Trinken, deren Erlös jedes Jahr für die Offene Weihnacht an Konkordien bestimmt ist, in diesem Jahr wegen Corona entfallen. Vereinsintern wurden aber 200 Euro dafür gesammelt. „Wir hoffen, dass wir uns im nächsten Jahr wieder sehen und die Feier unbeschwert nachholen können“, sagte Ockert.

Pfarrerin Ressel dankte dem Bürgerverein für die Unterstützung der Offenen Weihnacht, die Auftakt der Vesperkirche an Konkordien sei. Sie hoffe, dass sie dafür von der Stadt keine Rote Karte gezeigt kriege. „Damit sich die Menschen, denn es ganz schlecht gehe, irgendwo mal unter einem Dach aufhalten können.“ In Absprache mit dem Leiter des Gesundheitsamtes, Peter Schäfer, werde die Vesperkirche wegen Corona in drei Schichten mit je 80 Personen stattfinden. „Alle hoffen, dass es besser wird“, sagte die Pfarrerin. Sie könne zwar die Aggressionen verstehen. Doch das helfe nicht weiter. „Man muss vielmehr gucken, wie was geht und was starkmacht und nicht immer nur schauen, was die Zukunft bieten kann“, sagte Ressel.

Ein großer Anspruch für sie, in einer Zeit, in der viele Menschen ängstlich und von Depressionen gebeugt durch die Stadt liefen, sei „Freundlichkeit“. „Dafür steht der Baum, der Helligkeit bringt und die Menschen in der Corona-Zeit ein wenig aufmuntert, Freude und Licht ins Dunkel bringt“, sagte Ressel.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 04.12.2020