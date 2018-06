Literatur über Frauen gefragt

Anzeige

Startschuss des Autoren-Wettbewerbs „Und jetzt komm ich – die Frau in der Literatur“: Auch 2018 nimmt die Begegnungsstätte Westliche Unterstadt am Literatursommer der Baden-Württemberg Stiftung teil, dieses Jahr mit einem neuen Format, einem Schreib- Wettbewerb in Kooperation mit dem Wellhöfer Verlag zum Thema Frau. Der diesjährige Literatursommer Baden-Württemberg beschäftigt sich mit Frauen in der Literatur.

Fachjury begutachtet Beiträge

„Auch wir sind der Meinung, dass Literatur von und über Frauen ein besonderes Augenmerk verdient hat“, ruft Heike Grönert, Geschäftsführerin der Begegnungsstätte Westliche Unterstadt, Frauen und Männer dazu auf, sich mit einem Gedicht oder einer Kurzgeschichte „rund um die Frau“ an dem kleinen Wettbewerb zu beteiligen. Ob romantisch, spannend, heiter, düster oder expressiv, ob Lyrik oder Prosa – eine Fachjury aus Akteuren aus dem Kultur- und Stadtgeschehen freue sich auf vielfältige Beiträge, so Grönert.

Den ersten drei Gewinnern winken eine Lesung im Café Filsbach am 7. September, natürlich eine Veröffentlichung in der Stadtteilzeitschrift Lameyer und weitere Überraschungen. Erstlingswerke sind ausdrücklich erwünscht. „Nutzen sie diesen (Literatur-)Sommer um Teil dieses Projektes zu werden“, wirbt Grönert um die Teilnahme von Autoren.