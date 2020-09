Livemusik in der Stadtbibliothek

Musik für zwei Gitarren von der Renaissance bis in die Jazz-Bar wird am Freitag, 4. September, ab 17.30 Uhr, in der Musikbibliothek im Dalberghaus N 3, 4, geboten. Markus Krämer und Fumiya Matsushita spielen Originalwerke für zwei Gitarren, raffinierte Arrangements und Jazz-Standards. Es erklingen Kompositionen von Dowland, Ford, Carulli, Diabelli, Götz, Mancini, und Rollins. Jeder mit Interesse am Gitarren-Spiel ist zu der Veranstaltung eingeladen. Der Eintritt ist frei, allerdings ist eine Reservierung erforderlich unter: Musikbibliothek Mannheim, Tel.: 0621 293-8900 oder per E-Mail unter stadtbibliothek.musikbibliothek@mannheim.de. red

