Mal rockig, mal leise

Konzentriert streute Gitarrist Sebastian Böhlen aus seiner halbakustischen E-Gitarre der Marke Heritage fein gezupfte Noten in den Saal, während in der rechten Ecke der Schaufensterbühne Schlagzeuger Dominik Raab seine Felle mit schwarzen Besen streichelte. „Vergessen Sie nicht, Ihr Handy nach dem Konzert wieder anzuschalten. Das bedingt das Ausschalten jetzt“, forderte Bandchef Sebastian Böhlen sein Publikum höflich auf. Im Laboratorio17 im Stadtteil Jungbusch trat das Sebastian Böhlen Trio im Rahmen der Reihe „Jazz im Busch“ auf, mit dem neuen Album „Fun Flowers“ im Gepäck.

Diesmal war „Jazz im Busch“ wieder äußerst gut besucht, weshalb die Besucher fast sämtliche Stühle im soziokulturellen Projektraum Laboratorio17 belegten. „Das letzte Mal habe ich hier im Frühsommer 2009 gespielt. Damals sahen ich und die Gitarre noch etwas jünger aus“, erläuterte Bandleiter Sebastian Böhlen amüsiert. Als das Schlagzeug im Hintergrund drauflos schepperte und Bandanführer Sebastian Böhlen seine E-Gitarre energisch schüttelte, klang das Dreigespann in einigen Takten wie eine Indie-Rock-Band. Obwohl Saitenhexer Böhlen den Stil seiner Combo in Selbstbespiegelung als Modern Jazz beschreibt.

Studium in New York

Auf der Bühne stimmte das Trio beschwingte Stücke an wie den Standard „Nobody else but me“, „Freie Variationen“ von Béla Bartók und „Señor Blues“ von Horace Silver. Die zuletzt erwähnte Nummer geht zurück auf ein Gemeinschaftsprojekt von Gitarrist Sebastian Böhlen und der Kontrabassistin Judith Goldbach, die zusammen einige Teile des Werks von Komponist Béla Bartók bearbeitet haben. Wie sind die beiden Musiker dabei vorgegangen? „Das ist schwierig, zu erklären, das sind Arrangements von mir“, schilderte Saitenzauberer Sebastian Böhlen in der Pause.

Seinen Master-Abschluss erlangte Profimusiker Böhlen während eines Studiums an der Manhattan School of Music im fernen New York City. „Dort habe ich viele Musiker kennengelernt und Kontakte aufgebaut“, erinnerte sich der 33-Jährige. Wenn man lange genug im Big Apple lebt, wirkt sogar ein pulsierender Stadtteil wie Manhattan wie ein heimeliges Dorf, sobald man sich regelmäßig in dortigen Künstlerkreisen aufhält.

Auf der Schaufensterbühne bei „Jazz im Busch“ erzeugte Böhlen einen glasklaren und verzerrungsfreien Sound an seinem Instrument. Mal tönte das Trio jazzig, mal temperamentvoll rockig, dann wieder leise zurückhaltend. Den Kontrabass bediente Friedrich Betz, der einen schwarzen Rasputin-Vollbart trägt. „Bleiben Sie der Livemusik treu, sie ist ein Eckpfeiler“, empfahl Böhlen dem Publikum. Im Scheinwerferlicht trat Sebastian Böhlen, der seinen Lebensmittelpunkt in die Hauptstadt Berlin verlegt hat, in eine intensive Beziehung zu seiner E-Gitarre, deren Eigenschaften der Performer auswendig kennt. Locker aus den Handgelenken spielend, ließ Schlagzeuger Dominik Raab, der in Köln-Nippes wohnt, seine Stöcke rappelnd über die Felle fliegen, um mächtig Rasanz ins Spieltempo zu bringen. Willkommen im Kopf von drei Musikertalenten. „Ich gehörte noch zu den Schülern, die auf dem Gymnasium das Fach Latein wählten“, erzählte Bandchef Sebastian Böhlen. Doch hängt man mit Musikern rum, braucht man kein Latinum, um eine Zeile aus dem Country-Song „Goldenes Handwerk“ von der Punkrock-Band Die Ärzte frei zu zitieren. Außerdem spielte die Böhlen-Band noch Stücke wie „Teltwo“ und das tänzelnde Affenlied „Singe Danser“.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 26.04.2019