Marktplatz ist der beliebteste Ort

Bei der Sitzung des Quartierforums Unterstadt stellte Quartiermanagerin Eva Baumgärtner die Ergebnisse der Bürgerbefragung zur Lebens- und Wohnsituation im Quartier 2019 vor. Die Sicherheit im öffentlichen Bereich sei deutlich besser bewertet worden als bei der ersten Befragung 2015. Die Bewertung der Verkehrssituation hingegen habe sich nicht nur verschlechtert, sondern das Thema gewinne an Bedeutung.

Zwar hat sich die Qualität der Grünflächen laut Umfrage verbessert, aber sie werden auch für die Bürger zunehmend wichtiger. Auch die Sauberkeit im Quartier hat sich deutlich verbessert. Nahezu alle Punkte hätten sich seit 2015 verbessert, berichtete Baumgärtner. Dennoch könne man sich nicht zurücklehnen. So gebe es beispielsweise noch einige negative Orte, die von den Bürgern gemieden würden.

Negativ: Umgebung von ZI

Gründe sind: die Drogen-und Trinkerszene, mangelnde Sauberkeit, Unsicherheitsgefühle und mangelnde Attraktivität an Gastronomie und Einkaufsmöglichkeiten. Als negative Orte besonders häufig genannt wurden das Zentralinstitut für seelische Gesundheit (ZI) und seine Umgebung sowie die Umgebung des Neckartors. Häufig genannt wurde auch der Kompassladen in K 3.

Positive Orte, wo man sich besonders gerne aufhält, seien Q 6/Q 7 und der Marktplatz. Als Gründe genannt wurden: Einkaufsmöglichkeiten, Gastronomie, gepflegte Umgebung und Ruhe. „Wobei der Marktplatz mit Abstand der beliebteste Ort im Quartier ist“, so Baumgärtner. Auffallend sei zudem, dass für die Westliche Unterstadt weniger positiv besetzte Orte genannt wurden als für die Östliche Unterstadt. Die Bürger wünschten sich vor allem mehr Grünflächen, Belebung durch mehr interkulturelle Straßenfeste und Wochenendveranstaltungen, aber auch mehr Kontrollen, insbesondere wegen den Drogendealern. Und wie geht es weiter beim Runden Tisch Sicherheit? Die Quartiermanagerin berichtete: „Bei Begehungen mit der Polizei, dem Kommunalen Ordnungsdienst und dem Bereich Tiefbau 2018 und 2019 wurde festgestellt, dass es noch viele dunkle Stellen im Quartier gibt.“

Das Beleuchtungskonzept werde in den nächsten zwei Jahren umgesetzt, so Baumgärtner. Bürgervereinsvorsitzender Wolfgang Ockert ergänzte, dass mit der Stadt über ein erweitertes Beleuchtungskonzept Innenstadt gesprochen wurde. „Paradeplatz und Marktplatz sind nachts sehr dunkel“, sagte Ockert: „Unser Vorschlag ist, Beleuchtung des Denkmals, so dass der Marktplatz als Platz stärker wahrgenommen wird.“ Außerdem gebe es Überlegungen, die Fassaden in der Breiten Straße zu erleuchten.

Dies sieht Detlef Möller vom Bürgerverein eher skeptisch. Diesbezügliche Anträge im Bezirksbeirat seien schon vor Jahren abgelehnt worden, gab er zu bedenken.

Innenstadt-Bezirksbeirat Marco Andelic (SPD) bemängelte zudem die Zunahme der wilden Sprayer. Da gegen müsse man wieder einmal etwas unternehmen, war sich das Quartiergremium einig. Zum Problem Grillrauch am Marktplatz berichtete Wolfgang Ockert, dass das Gutachten der Stadt wohl noch im Frühjahr präsentiert werde. „Sobald die Auswirkung bekannt ist, werden wir das angehen“, versprach er.

Lameygarten bald fertig

Zum Netzwerk Kunst und Kultur berichtete die Quartiermanagerin: „Kulturelle Einrichtungen möchten sich mit Angeboten für das Quartier öffnen.“ Mit dem „Eintanzhaus“ seien sie bereits im Gespräch über eine Kooperation. Vorgestellt wurde außerdem der neue Quartiersplan. Vom Gremium begrüßt wurden zudem die Pläne zur Eröffnung eines alkoholakzeptierenden Aufenthaltsangebots in Containerbauweise in der Akademiestraße (wir berichteten). Außerdem stellte Detlef Möller von der Initiativgruppe Parkraum den Konzeptentwurf zur Verkehrsberuhigung in der Kunststraße und Fressgasse vor (wir berichteten). „Die Chancen zur Verwirklichung seien so gut wie nie zuvor“, glaubte er.

Außerdem kündigte die Quartiermanagerin an, dass die Sanierung des Lameygartens bald fertig sei. Das nächste Quartierforum ist voraussichtlich am 27. Mai.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 28.02.2020