Mehr Aufenthaltsqualität in der grünen Oase

Nur Kinder und „Gassigeher“

Auch im nördlichen Bereich soll durch Sitzmöglichkeiten und Beete mit Duftpflanzen Aufenthaltsqualität geschaffen werden. Das Mauerstück werde dafür etwas nach hinten versetzt. Die Rasenfläche beim Spielplatz werde vergrößert und als Rückzugsort mit Hängematten versehen. Der Spielplatz werde mit neuen Geräten ausgestattet. Der Kleinkindbereich mit Rutsche und Klettermöglichkeit werde abgetrennt vom Bereich mit Ansporn für die Größeren mit Kletternetz, Turm, Seil, Schaukel und Tischtennisplatte. Die asphaltierten Wege sollen einen neuen hochwertigen Pflasterbelag bekommen.

Zur geplanten Öffnung des Lameygartens in die Stadt hinein, erklärten die Bürger, hier gebe es keine Laufkundschaft, sondern nur Kinder und „Gassigeher“. Unerwünschte Besucher, Party feiernde Jugendliche und durchrasende Fahrradfahrer seien ein Ärgernis. Die Leiterin der Kita St. Sebastian, Brigitte Koch, möchte, dass das Gebüsch am Kindergartengelände und am Spielplatz weiter gelichtet wird, wegen unhygienischer Hinterlassenschaften. Wichtig für die Sicherheit, so Gisela Frank vom Bürger- und Gewerbeverein Östliche Innenstadt, ist eine freie Zufahrt für Einsatzfahrzeuge auf das Gelände. Die geplanten Hängematten sind für sie „ein großes Problem“.

Quartiermanagerin Esther Baumgärtner wollte wissen, ob es auch an der Nordseite einen barrierefreien Zugang geben wird. Bessere Beleuchtung würde zudem für mehr Sicherheit sorgen. Dazu erklärte Roeingh, die Zufahrt für Pkw an der Südseite bleibe erhalten. Ein zweiter barrierefreier Zugang an der Nordseite sei weder technisch noch finanziell machbar. Eine neue Beleuchtung sei nicht im Grünen-Budget enthalten, sondern Sache des Tiefbauamtes.

Die Arbeiten im Lameygarten sollen dann bis Ende 2019 abgeschlossen werden. ost

