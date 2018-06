Meister des Zusammenspiels

Anzeige

Kammermusik, wie man sie selten hört: Das portugiesische Trio Cremeloque Lisboa spielt in der ungewöhnlichen Besetzung aus Oboe (Luis Marques), Fagott (Franz-Jürgen Dörsam) und Klavier (Savka Konjikusic) Kompositionen aus Klassik, Romantik und Moderne. Die drei Musiker, die als Solisten und Lehrer in renommierten Orchestern und an Musik(hoch)schulen in Lissabon tätig sind, traten in der Musikbibliothek im Dalberghaus auf und überraschten mit kurzweiligen Darbietungen von Originalkompositionen und Adaptionen für diese besondere Formation.

Reizendes Duett

Beethovens Trio op. 11 B-Dur („Gassenhauer“) wurde eigentlich für Klarinette oder Violine, Cello und Klavier komponiert. Das kraftvolle, stolze Hauptthema des ersten Satzes eignet sich bestens, um die besondere Besetzung aus Oboe, Fagott und Klavier vorzustellen. Vor allem aber im Adagio mit seiner ausdrucksstarken Melodik wird offenbar, wie wunderschön ein Fagott klingen kann. Der Variationensatz schließlich gibt einen ersten Eindruck davon, zu welch virtuosen Leistungen Marques, Dörsam und Konjikusic in der Lage sind. Es ist eine Freude, ihnen beim Musizieren zuzuhören.

Einen Kontrast zur heiteren Beschwingtheit des Gassenhauer-Trios stellt Glinkas Trio pathétique in d-Moll dar, im Original für Klarinette, Fagott und Klavier. Das Werk des Komponisten, der als Vater der russischen Musik gilt, macht seinem Namen alle Ehre.