Mit acht Kindern fing alles an

Ihre Leidenschaft für Kunst und Kinder macht die Qualität ihrer Arbeit aus: Christine Behrens ist Künstlerin und leitet seit fünfzehn Jahren die Internationale Malschule der AWO (Arbeiterwohlfahrt) im Jungbusch. Anlässlich des Jubiläums hatte eine Bewunderin ihrer Arbeit die Kunstlehrerin und deren Schüler zu einem Festessen ins Lokal „East“ im Stadthaus in N1 eingeladen.

Bunter Mix der Kulturen

„Die Internationale Malschule ist ein vorbildliches Beispiel dafür, wie interkultureller Dialog gelebt werden kann“, erklärte Peter Drakul, der die Grüße von Oberbürgermeister Peter Kurz überbrachte. Behrens, die außerdem als Deutschlehrerin an der Justiz von Liebig-Schule arbeitet, erläuterte das soziale Projekt. Jeden Freitag treffen sich demnach bis zu 20 Kinder und Jugendliche zwischen zwölf und 29 Jahren in den Räumen des Bewohnervereins im Jungbusch, um zu malen, kreativ tätig zu sein, zu erzählen und sich auszutauschen.

Für Christiane Behrens ist der Freitag für ihre Malschule seit 15 Jahren „als fester Termin blockiert – auch für die Familie“. Spannend macht das wöchentliche Treffen der bunte Kulturenmix, denn die Jungen und Mädchen stammen aus verschiedenen Nationen: Japan, Uganda, Rumänien, Bulgarien, Syrien, Türkei, Tunesien, Iran, Italien, Polen, Bosnien, Ukraine und Deutschland.

„Mit acht Kindern fing es an, wir haben zusammengefunden im Laufe der Jahre als familiäre Gruppe, die heute meine zweite Familie ist“, freute sich Behrens. Sie berichtete: In der Malschule wird nicht nur gemalt. Ganz wichtig sind auch die Gespräche, Nähe, Offenheit und Respekt. Dadurch sind viele Freundschaften entstanden, nicht nur unter den Mitgliedern, sondern auch zwischen ihren Familien und private Kontakte.

„Die lockere und freundschaftliche Atmosphäre, in der Toleranz und gegenseitige Achtung großgeschrieben werden, schafft beste Voraussetzungen, um mehr über andere Kulturen, deren Geschichte und das Anderssein zu erfahren“, so die Künstlerin. Mit viel Liebe zu ihrer Arbeit hilft sie den Kindern und deren Eltern auch bei Problemen in der Schule oder in der Familie. Sie verschafft ihren Schülern Praktika, unterstützt bei Behördengängen und erntet dafür Vertrauen und Freundschaft – die beste Grundlage, um an Kunst heranzuführen und gleichzeitig Toleranz und Nächstenliebe zu vermitteln.

Besonders wichtig ist Christine Behrens, das Selbstbewusstsein der Kinder durch Lob und Erfolgserlebnisse zu stärken. Gemeinsam erarbeitete Ausstellungen, beispielsweise auf dem Museumsschiff, im Steubenhof Hotel oder im Café am Rathaus, geben ihnen die Möglichkeit, sich einzubringen und stolz auf die erbrachte Arbeit zu sein.

Besuch aus Stuttgart

Im März 2016 erfolgte die Übergabe eines Bildes an den Ministerpräsidenten von Baden-Württemberg, Winfried Kretschmann, im Jungbusch. Ein Jahr später besuchte die Ehefrau des Ministerpräsidenten die Malschule und lobte deren tolle Arbeit. Yeganeh Mirmoradi, die seit elf Jahren dabei ist, dankte Christine Behrens im Namen aller Schüler für die „gute und engagierte Begleitung“. „Sie hat immer ein offenes Ohr für uns, gibt uns die besten Tipps, man kann sie jederzeit anrufen und weiß sich immer willkommen“, sagte sie.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 04.01.2019