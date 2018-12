Mit dem Friedenslicht aus Bethlehem über die Straße in die Moschee

„Frieden braucht Vielfalt – zusammen für eine tolerante Gesellschaft“: Wo kann das Motto des diesjährigen Friedenslichtes besser deutlich werden als in der Multikulti-Stadt Mannheim. Kinder, Jugendliche und Erwachsene strömten in die Jugendkirche Samuel am Luisenring 33 voller Erwartung auf das Licht aus Bethlehem. Es wurde an diesem Abend von den Pfadfindern aus St. Lioba (Waldhof-Ost) in Speyer abgeholt und mit dem Zug nach Mannheim gebracht.

Von Hand zu Hand

Schon das zweite Jahr in Folge nutzen Mannheimer Jugendliche diese Aktion zum interreligiösen Dialog. Gemeinsam mit muslimischen Jugendlichen der Yavuz Sultan Selim Moschee begann die Aussendung in Samuel. Über 150 Menschen beteiligten sich im Anschluss an der Menschenkette, die von der Katholischen Jugendkirche, über den Luisenring bis in die Moschee reichte. Von Hand zu Hand wurde das Friedenslicht von einer Tür, über die Hauptverkehrsstraße zur anderen Tür weitergegeben.

„Ein schönes Symbol, das unser friedliches Miteinander noch mal ganz konkret zeigt“, sagte der 19-jährige Lukas Schichta. Begeistert nahm auch Inas Kamran (Dialogbeauftragte der Muslimischen Jugend DITIB Mannheim) das Licht in Empfang: „Hier stehen nicht nur zwei Gebäude friedlich nebeneinander, das hier ist einmalig! Wir haben dadurch eine echte Vorbildfunktion in Sachen interreligiöses Miteinander. Ich hoffe, wir ermutigen durch diese Aktion auch andere zu einer friedlichen Nachbarschaft, egal wie unterschiedlich der Glaube auch sein mag“. Gemeinsam wurde zum Abschluss das traditionelle Nachtgebet der Muslime in der Yavuz Sultan Selim Moschee gebetet, bei der der ein oder andere christliche Besucher auch ganz ungewohnte Gebetshaltungen ausprobieren konnte. Während die einen dann das Licht in ihre Heimatgemeinden oder Altenpflegeheime und Kindergärten brachten, blieb für die anderen Zeit, bei Gebäck und Tee ins Gespräch zu kommen.

„Ich habe die Muslime heute total offen erlebt“, sagte Benedict Krauß, 19 Jahre. Die katholische Jugendreferentin Eva Goldbach fügte hinzu: „In den Gesprächen heute stellte ich wieder fest: Es gibt viele Elemente und Dinge, die bei uns ganz ähnlich ablaufen, zum Beispiel die Gebetszeiten, die gibt es bei uns Katholiken eigentlich auch. Bei dieser Aktion haben wir die Gelegenheit uns gegenseitig besser kennenzulernen und besser zu verstehen. Ich denke, dass ist ganz wichtig, damit ein friedliches Zusammenleben gelingen kann.“

Seit 25 Jahren eine Freude

Seit 25 Jahren gibt es die Friedenslicht-Aktion nun schon in der Bundesrepublik Deutschland. Seit 1986 wird das Friedenslicht in jedem Jahr in den Wochen vor Weihnachten von einem oberösterreichischen Kind in der Geburtsgrotte Jesu vom ORF entzündet. Von Bethlehem aus reist das Licht mit dem Flugzeug in einer explosionssicheren Lampe nach Wien. Dort wird es am dritten Adventswochenende in alle Orte Österreichs und in die meisten europäischen Länder gesandt. Züge mit dem Licht fahren über den ganzen Kontinent.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 21.12.2018