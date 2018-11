Mit der Rauschbrille Süchte bekämpfen

Mit Rauschbrille durch den Parcours oder mit klugen Gedanken im Escaperoom näherten sich jetzt 80 Berufsschüler der Justus-von-Liebig Schule im Alter von 15 bis 22 Jahren auf unterschiedlichste Weise im Rahmen eines Präventionstags dem Thema Sucht. „Wir organisieren drei dieser Veranstaltungen im Jahr“, erzählte Timo Kläser. Stets gehe es darum, den Nachwuchs aufzuklären, sagte der Mannheimer Beauftragte für Suchtprophylaxe.

Dieses Engagement sei wichtiger denn je, betonte Kläser. „Deshalb sind wir auch immer wieder mit verschiedenen Workshops vor Ort“, berichtete er. Die Reflexion des eigenen Verhaltens sei dabei sehr wichtig. Auf dem Präventionstag konnten die Jugendlichen so bei der Selbsthilfegruppe Nova Vita beim „Wer ist wer“ darüber rätseln, welcher der beiden Darsteller den Süchtigen repräsentierte.

In einem anderen Workshop näherten sich die Teilnehmer dem Problem der Glücksspielsucht. Bei Gabriele Metz durfte der Nachwuchs dann an der Cocktailtheke Kraft schöpfen, bevor es unter der Rauschbrille auf den Parcours ging. „Die Rezepte schmecken wirklich gut, da braucht es gar keinen Alkohol“, betonte Metz, die sich als freie Mitarbeiterin bei der Suchtprophylaxe engagiert. Maria Heckner hatte sich für die Fruchtbombe entschieden. Berkan Seri zog das Frühlingsgrün vor. „Klasse, diese Namen“, meinte die 17-jährige Schülerin, die bald ihren Führerschein machen möchte. Auch der 19-jährige Berkan Seri möchte bald ein Auto fahren. Auf dem Rauschbrillen-Parcours in der Aula stellte er fest, „dass das mit Alkohol keine so gute Idee ist.“

Abhängigkeit vom Internet

Im Escaperoom galt es, einen kühlen Kopf zu bewahren. Mit Hilfe einer App sollten die Jugendlichen auf dem Tablett unter Anleitung von Gisela Witt ein Rätsel lösen. Damit konnte eine Schatztruhe mit Süßigkeiten geöffnet werden. Leider bracht das Internet zusammen. Für Marianne Sienknecht blieb trotzdem das Positive hängen: „Mit dem Fachbereich arbeitet die Schule seit 2012 regelmäßig in diesem Rahmen zusammen“, berichtete die Rektorin. Suchterkrankungen könnten schließlich jeden betreffen. „Hier an der Schule thematisieren wir auch moderne Süchte, wie die Abhängigkeit von Internet oder Handy“, so Sienknecht. Es sei wichtig, den Nachwuchs für diese Themen zu sensibilisieren. jba

