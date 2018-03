Mit Liedern durch die Quadrate

Anzeige

Mit einem selbstgebauten Schneemann und fröhlichen Liedern geht es am Donnerstag, 22. März, durch die Unterstadt: Eskortiert von der Polizei schlängelt sich der Sommertagszug zum 18. Mal mit Schülern und Kindergartenkindern durch die Quadrate der östlichen Innenstadt. Die Begleitmusik auf dem Weg liefert der Feudenheimer Spielmannszug. Im Lameygarten wird schließlich der Schneemann verbrannt – wie es Tradition ist.

Viele gestalten das Programm

Das Programm gestalten dort Gruppen aus der Mozartschule in R 2, dem Kindergarten St. Sebastian in R 7, dem Kinderhaus ELKIZ in K 2, dem Sickinger Kinderhaus in R 7 sowie der Feudenheimer Spielmannszug. Grußworte sprechen Nicole Fieber, Leiterin der Mozartschule, und Quartiermanagerin Esther Baumgärtner. Für den sicheren Ablauf sorgen die Freiwillige Feuerwehr, das Polizeirevier Innenstadt und die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH, der Stadtteil-Service Innenstadt/Jungbusch, Hans Frauenschuh (Beschallung) sowie die Fachbereiche und der Eigenbetrieb Abfallwirtschaft der Stadt Mannheim. Der Sommertagszug startet um 16.30 Uhr an der Mozartschule in R 2.

Organisiert wird der bunte Lindwurm vom Mannheimer Arbeitskreis Kinder in der Stadt e.V. und dem Quartiermanagement Unterstadt. aph