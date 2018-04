Mit ollen Kamellen in neue Klangwelten

Anzeige

Zur Einstimmung spielte das Trio ein Stück des amerikanischen Jazzgitarristen Kenny Burell von dessen bekannten Album „Midnight Blue“. „Das ebnet den Weg für die Musik des heutigen Abends“, so Hoffmann. Bei „While My Guitar Gently Weeps“ gab es ein Intro mit Staccato-Rhythmen von Drummer Nillesen, kombiniert mit einer Gitarren-Improvisation, bei der man das Original nur erahnen konnte, bis Hoffmann schließlich die Melodie spielte. Dasselbe galt für „The Look of Love“ von Burt Bacharach – beim Hoffmann-Trio wird was ganz Neues draus.

„Wir werden oft gefragt, ob wir nur solche ollen Kamellen spielen. Die Antwort ist: ja. Wir haben keine Zeit, neue Stücke zu komponieren, da wir ständig im Stau stehen“, sagte der Bandleader, der das Konzert mit selbstironischen Kommentaren spickte. Für zwei Lieder greift er zum Banjo, in jeder Halbzeit eines, denn: „Zwei Banjo-Stücke im Set, das hält keiner aus.“ Die Mitglieder des Trios studierten Jazz an der Musikhochschule Köln, wo sie sich auch kennenlernten. Seit sechs Jahren spielen sie zusammen. „Ich bin in insgesamt 15 Bands aktiv“, so Drummer Etienne. Bei den anderen sieht es ähnlich aus, Hoffmann ist zum Beispiel Mitglied im Kölner Jazzkollektiv Klaeng.

Gegen Ende des großartigen Konzerts lüftete er noch ein Geheimnis: „Jetzt verrate ich, was Britney Spears mit unserem neuen Album zu tun hat. Wir haben uns eines ihrer Lieder vorgenommen: Toxic.“ Und auch Toxic hörte sich komplett anders an als das Original.

