Mit viel Geduld immer mehr erreicht

„Viele Themen, die damals aktuell waren, sind es auch heute noch“, stellte Stadtrat Raymond Fojkar in den Raum, als er die Grußworte der Kommune bei der Feier zum 40. Geburtstag der Begegnungsstätte Westliche Unterstadt überbrachte. Beispielhaft nannte er die Integration von Migranten, die damals Gastarbeiter genannt wurden. „Auch sie waren und sind Mitbürger in unserer Stadt“, so Fojkar.

Im Stadtteil leben rund 71 Prozent der Menschen mit Migrationshintergrund, allein 35 Prozent der Anwohner zusätzlich in prekären Einkommensverhältnissen. Da sei es ganz besonders wichtig, eine Stätte der Begegnung wie das Café Filsbach zu haben. In das gleiche Horn blies Ulrich Wellhöfer, der die Feierstunde eröffnete, die in der Jugendherberge auf dem Lindenhof stattfand. Damals seien es „große Ideen mutiger Menschen“ gewesen, die in der Innenstadt umgesetzt wurden. Bis heute erhalten habe sich, dass dies ein Ort ist, „an dem Menschen aufeinander zugehen, sich aufeinander einlassen und miteinander ins Gespräch kommen“.

Rosi Roßteutscher, „Frau der ersten Stunde“, ließ die Geschichte der Begegnungsstätte Revue passieren. Die Finanzierung sei immer eine schwierige Frage gewesen. Es sei nicht immer einfach gewesen, die Begegnungsstätte zu dem auszubauen, was sie heute ist – neben einem Kindergarten, einer Kreativ-Werkstatt und einem Angebot für Jugendlichen und natürlich dem Café als Begegnungsmöglichkeit für Erwachsene. Das Jugendangebot bietet Heranwachsenden bis 27 Jahren die Möglichkeit, ihre Freizeit gemeinsam zu gestalten und zu erleben. Es existieren Räume für Begegnungen, Austausch und für Bildungszwecke. Ein Augenmerk ist darauf gerichtet, die Persönlichkeit und das soziale Verhalten der jungen Leute zu stärken. In der Kreativ-Werkstatt dürfen sich Heranwachsende austoben.