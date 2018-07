Mosaik des Weltalls gestaltet

Anzeige

Freude beim kreativen Schaffen und Stolz auf das eigene Werk, das empfanden die Kinder der fünften Klasse an der Mannheimer Maria-Montessori-Schule bei ihrem Weltraum-Projekt. Zusammen mit der Künstlerin Susanna Iris Weber entwickelten und gestalteten die 13 Jungen und Mädchen ein Mosaik des Weltalls im Eingangsbereich ihrer Schule. Auf fünf mal drei Metern leuchtet das Universum, ultramarinblau mit goldleuchtenden Sternen und Planeten, nun unübersehbar für jeden Besucher.

Pierre erzählt, wie das Werk zu dem wurde, was es ist: „Zuerst haben wir mit Papierschnipseln auf Pappe geübt“. Celina fährt fort: „Die Mosaiksteinchen für die Sonne haben wir auf ein Netz geklebt und dann alles auf die Wand.“ Aleks und Maik ergänzen: „Wir haben Jupiter und Mars gemacht“, und Randy findet: „Das Malen war klasse“. Es hat so viel Arbeit gemacht. Aber jetzt ist es wunderschön. Hoffentlich wird das nie wieder weggemacht.“

Werbefilm gedreht

Seit der dritten Klasse sind die Kinder Teil des MUS-E Programms. Der deutsche Verein MUS-E mit Sitz in Mannheim möchte möglichst vielen Kindern in ihrer Schulzeit gemeinsames künstlerisches Arbeit unter professioneller Anleitung ermöglichen und wirbt dafür Spenden ein. International besteht MUS-E in 13 Ländern.