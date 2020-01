„Mozartkugeln“ feierlich eingeweiht

Am 2017 angelegten neuen Schulgarten in R 2 wurden vor kurzem große Zierkugeln aus Sandstein auf die Pfeiler des Eingangs aufgesetzt. Hierfür sorgten Sponsoren, die dem Spendenaufruf des Vereins Stadtbild Mannheim gefolgt waren. Aber auch die Mozart-Grundschüler hatten selbst aktiv zu den Kugeln beigetragen. Mit ihrer Musiklehrerin Erika Meinhardt hatte die Trommel-AG im Sommer auf den Planken rund 250 Euro eingespielt. Nun wurde der neue Schulgarteneingang in einer Feierstunde eingeweiht. Unter musikalischer Umrahmung durch den Schulchor und der Trommel-AG freuten sich die Sponsoren und die Schulgemeinde über den neuen Schmuck an der Mozartschule und über die Vervollständigung des historischen Ziergitters, das vor zwei Jahren entstanden war. red

