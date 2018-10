Mozartschule: Blütentraum voll gereift

Sonnenblumen halten mit herbstlicher Kraft ihre schweren Köpfe aufrecht, Tomaten hängen rot und prächtig am Strauch, und die Lavendelbüsche setzen eine Duftmarke: In der Mozartschule sind die Blütenträume gereift, bauen Großstadtkinder in ihrem kleinen grünen Reich Kürbis, Kohlrabi und Zucchini an und können eine gute Ernte einfahren. Trotz Trockenheit und Hitze, trotz sechs Wochen Sommerferien, verdorrte das Engagement nicht, wurde fleißig gegossen in R 2, und so trägt das Projekt schon in der ersten Saison reiche Früchte.

Ackern und baggern

Ein schöner Abschluss für die Schule, die sich nach 100 Jahren in bester Verfassung zeigt. Vor allem dank des schmiedeisernen 1,80 Meter hohen Lanzettgitters an der Rückseite des Baus, das seit einem Jahr steht und die Spielräume der Grundschüler erweitert. Fünf Jahren „ackern und baggern“ war nötig, um das Gitterprojekt nach historischem Vorbild zu realisieren, um Spenden und Sponsoren über den Verein Stadtbild einzuwerben. Volker Keller, bis vor einem Jahr Rektor, hat die Zaunidee mit eisernem Willen vorangetrieben und damit auch ein Zeichen der Stadtreparatur gesetzt, Unterstützer begeistert von der Sache, die Stäbe stilvoll in Stellung zu bringen.

Die 80 000 Euro teure Aktion, die seit 2013 auf Hochtouren lief, wird nun dokumentiert in einem kleinen Band: „Der Mozartgarten in R 2 und sein historisches Ziergitter“. Alle Helfer und Handwerker finden sich auf diesen Seiten wieder, die Bau-Zunft und die denkmalschützerischen Triebkräfte werden aufgeführt, die historischen Pläne skizziert, die Geschichte aufgearbeitet. 7000 Euro kamen allein vom Engelhorn-Archiv, da BASF-Gründer Friedrich Engelhorn im Vorgänger-Schulhaus in den 1820er Jahren als Abc-Schütze auf der Bank saß. Auch die Stadt gab 20 000 Euro um diesen früheren Schadfleck in ein Vorzeigegärtchen zu verwandeln.

Architekt Lothar Schmucker zeichnete die Pläne für die Einfriedung nach Maß, ohne große Gewinninteressen legte Diringer und Scheidel mit dem Betonsockel eine solide Grundlage, Steinmetzmeisterin Birgit Dursy sorgte mit den sechs Sandsteinpfeilern im alten Stil für einen besonderen Akzent und Kunstschmied Martin Wilperath aus Altrip setzte mit seiner Kunst Maßstäbe. Die Schüler aus 29 Nationen und das Lehrerteam kommen in dem Heft ebenfalls groß raus, das vor allem die wechselvolle Geschichte in diesem Quadrat aufblättert, die bis ins Jahr 1685 zurückreicht.

Jahrelang verwildert

Die Rückseite des von Richard Perrey mitten im Ersten Weltkrieg konzipierten und errichteten Schulhauses gab in den vergangenen Jahren kein gutes Bild ab. Rund um das frühere Mädchen-Entree in Richtung R1 wucherte jahrelang Verwahrlosung und Verwilderung. Der schmale Grünstreifen in Randlage diente als Müllabwurfkippe für Passanten. Nun setzt der Zaun Grenzen, und eine dichte Lavendelbepflanzung wächst als Pufferzone gegen üble Gerüche und Gewohnheiten.

