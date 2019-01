Müllberg mit Folgen

Ein Müllberg in der Innenstadt: Haben wir eigentlich keine anderen Sorgen?, wird sich mancher fragen. Doch der Unrat stinkt nicht nur den Anwohnern, er schafft Unmut und hinterlässt den Eindruck eines Gemeinwesens, in dem es nicht mit „rechten“ Dingen zugeht. Wärend einige offensichtlich mit dieser illegalen Art der Müllentsorgung durchkommen, haben andere das Nachsehen, müssen ertragen, dass Behörden (auch wegen Personalmangels) nicht sofort und nachhaltig dagegen vorgehen. Das schafft Frust und Misstrauen in eine angeblich überforderte Bürokratie. Denn: Anderswo erleben die Bürger den Staat als penibel und regelwütig – ob bei der Mülltrennung oder beim Einzug von Gebühren. Dort gibt es kein Pardon. Wo es wichtig wäre, bei Sicherheit, Sauberkeit, Lärm und sozialen Belangen, kann es dagegen schon mal dauern, bis gehandelt wird. So mancher reagiert darauf, indem er dem Staat das Vertrauen entzieht. Eine gefährliche Sache.

