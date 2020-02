Multimedia-Stück im Eintanzhaus

Wie wirkt sich die Verbindung von Maschine und Mensch auf unsere Lebenswelt aus? Diese Frage erkundet das Kollektiv Synchron in der Multimedia-Produktion My own echo chamber, die am Freitag, 28. Februar, um 20 Uhr im Eintanzhaus in G 4,4 Premiere feiert.

Aus elastischen Fäden

Im Zentrum des Stücks steht eine Netzkonstruktion aus elastischen Fäden. Im Aufeinandertreffen von Tanz, Musik und Videokunst entspinnt sich darin das Zusammenspiel von Künstlern aus verschiedenen Disziplinen. Gemeinsam schaffen die Tänzerin Georgia Begbie, der Perkussionist Peter Hinz, der Videokünstler Antonio Pipolo und der Komponist Giovanni Cristino Bilder und Klänge, die unseren Umgang mit der modernen-digitalen Welt reflektieren.

Weitere Aufführungen sind dann am Samstag, 29. Februar, 13. und 14. März, jeweils 20 Uhr. Die Karten sind zu 18, ermäßigt 9 Euro unter www.eintanzhaus.de, bei Bücher Bender in O 4, 2 in der Mannheimer Innenstadt sowie an der Abendkasse erhältlich. aph

