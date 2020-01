„Munnemer Göckel“ tanzen durch den Dschungel

Ein Husarenritt durch den Dschungel begeisterte die Gäste beim Frühstück des Mannheimer Traditionscorps (MTC) im Saal der katholischen Bonifatiuskirche. Das Männerballett der „Munnemer Göckel“ hatte zum zweimal Elften-Jubiläum des MTC für Stimmung gesorgt.

Anschließend wurde die bevorstehende Kampagne für die Aktiven und die Gäste mit Gulasch, Rotkohl und Spätzle eröffnet. Da fehlte noch eines: „Deutschlands schnellste Ordensverleihung“, wie es der Ehrenkommandant Robert Fitzgeral formulierte. Da wurden die kleinen Ordenskrüge gefüllt, an die Gäste verteilt und ein einem Schluck geleert – fertig war das Zeremoniell und jeder Gast im Besitz eines Jahresordens. Gegen diese Geschwindigkeit konnte wirklich niemand etwas einwenden.

Die Munnemer Göckel trainieren übrigens sehr eifrig, wie die beiden Betreuerinnen Gabi Meesters und Jessica Wirth erläuterten: „Wer so gut sein will, muss jeden Dienstag zum Training kommen.“ Einmal im Jahr geht es sogar ins Trainingslager, um die Schritte in Fleisch und Blut übergehen zu lassen, berichteten die zwei Trainerinnen. „Alle sind da mit Eifer dabei“, erklärten die Tänzer Rolf und Uwe. Bei aller Arbeit, die hinter dem Auftritt stecke, dürfe allerdings auch der Spaß nicht vergessen werden, waren sich die Tänzer einig. „Das Lachen darf dabei nicht vergessen werden.“

Gäste aus den Niederlanden

Eingangs hatte Kommandant Dirk Neumann (Earl Grey von Neggara) viele Gäste begrüßt. Den wohl weitesten Weg hatten die Mitglieder der Prinsenjarde Vols aus dem niederländischen Vaals zurückgelegt. Viele Gardisten kamen aus der Pfalz über den Rhein.

Für die zünftige Musik sorgte an diesem Morgen das Mannheimer Urgestein und Bloomaul Joachim Schäfer, der sich musikalisch durch die bekannten Lieder der Fasnacht spielte. has

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 22.01.2020