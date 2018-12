Musik als Motor für Kunst

Dass bildende Kunst und Musik eine Beziehung eingehen, das haben Schüler beim diesjährigen CC Culture Challenge-Projekt der Marie-Curie-Realschule gemeinsam mit ihren Lehrkräften und Kulturagentin Judith Denkberg de Gvirtz erfahren. Klangfarben und Farbklänge, Variation und Modulation, Rhythmus und Dynamik — Begriffe wie diese zeigen, wie Musik und Malerei, Klänge und Farben miteinander verzahnt sind.

Dabei haben die Schüler der 8. Klassen Klangkunst sowie 21 Wandbilder, Haikus und zwei Leuchtobjekte geschaffen, die derzeit im Stadthaus, Podiumsgeschoss, unter dem Motto „Klangfarben – Farbklänge“ präsentiert werden. „Schule ist ein Ort für Toleranz und Weltoffenheit, wo es möglich sein sollte, seine Identität und Vielfältigkeit auszuleben“, erklärte Schulleiter Hendrik Tzschaschel bei der Ausstellungseröffnung: Dies gelte ganz besonders für die Marie-Curie-Schule mit Schülern aus vielen unterschiedlichen Kulturen, wo es auch im Alltag hervorragend gelinge, diese Vielfalt umzusetzen.

Kulturagentin Judith Denkberg erläuterte, wie es zu dem Projekt kam: Seit dem Schuljahr 2016/2017 wird das Format „CC: Culture Challenge“ an der Marie-Curie-Schule für die jeweils 8. Klassen angeboten. 2016 beschäftigten sich die Schüler mit dem Material Glas, 2017 stand Minimalismus im Fokus. „In diesem Jahr startete eine künstlerische Entdeckungsreise in die Welt der Farben, Klänge und des Lichts als Gestaltungselement“, erklärte Denkberg de Gvirtz. Sie berichtete: Zu Beginn des Kulturprojekts „Klangfarben – Farbklänge“ besuchten die Schüler die Ausstellung „Stimme des Lichts. Delauney, Apollinaire und der Orphismus“ im Wilhelm-Hack-Museum in Ludwigshafen. Nach ersten Eindrücken wurde der Bogen zur Musik geschlagen. Unter der musikalischen Leitung von Musiker Zacharias Zschernderlein und Musiklehrer Markus Herrmann setzten sich die jungen Künstler der Klasse 8a mit dem Thema Klangfarbe auseinander, um so nach und nach zu kreativen akustischen Ausdrucksformen zu finden.

Lob von der Stadt

Bei der Vernissage im Stadthaus präsentierten sie das Ergebnis mit einer „Klangschlange“ – eine szenische Darstellung mit Alltagsgegenständen. Bildnerisch tätig wurden die Schüler der Klasse 8b mit Unterstützung durch die Künstler Halil Kacemer und Diethelm Wonner sowie Kunstlehrer Jens Vogel. Mittels Farbsprühanlage, Acrylfarben, Papiere, Kunststoffgewebe, Schaumstoff und Wellpappe näherten sich der 14-jährige Eand und seine Mitschüler kreativ dem Thema Farb- und Lichtveränderung. Die 21 Wand- und zwei Lichtobjekte versahen sie mit Haikus, japanischen Kurzgedichten, mit denen die Schüler ihre Ideen und Empfindungen zu ihren Kunstwerken ausdrückten.

„Die erste Ausstellung im Wilhelm-Hack-Museum hat schon für Aufmerksamkeit und Bewunderung gesorgt“, erzählte die Kulturagentin. Einige Werke seien sogar in der regionalen Schulkunstausstellung in Heidelberg zu sehen gewesen sowie bei der Landeskunstausstellung in Stuttgart. Bildungsbürgermeisterin Ulrike Freundlieb lobte die Schüler. „Ihr habt Mannheim sehr gut repräsentiert und wart hervorragende Bildungs- und Kreativbotschafter für unsere Stadt.“ Durch das CC Culture Challenge-Projekt, das im Schulcurriculum fest verankert sei, sei die Marie-Curie-Schule eine herausragende Bildungseinrichtung.

