„Musik ist bei uns sehr wichtig“

Musik ist das Steckenpferd von Nicole Fieber. Seit Mitte November 2017 ist die Musik- und Mathematiklehrerin, die seit 2002 an der Mozartschule unterrichtet, nun auch Leiterin der Einrichtung in R2,2 und der Außenstelle in M6,12.

„Der neue Aufgabenbereich macht mir auf jeden Fall Spaß“, bestätigt Fieber im Gespräch. Sie folgte auf Volker Keller, der mit Ablauf des vergangenen Schuljahres in den Ruhestand ging. In der Vergangenheit sah man die 47-Jährige in der Öffentlichkeit zumeist hinter dem Keyboard stehend und den Schulchor dirigierend oder mit einem Instrument, wie der Tin Whistle (irische Flöte) in den Händen, wenn sie ihren Ehemann, den Verleger Ulrich Wellhöfer, bei Lesungen begleitete. Er war es auch, den sie in die Entscheidung, ob sie sich für die freigewordene Stelle bewerben solle, mit einbezog. Denn die neue Tätigkeit beanspruche doch mehr Zeit als ihre bisherige als Lehrerin. „Man muss das zuhause schon anders organisieren. Es ist mir wichtig, dass jemand da ist, wenn unsere Kinder nach Hause kommen“, sagt Fieber.

Knapp fünf Monate ist die gebürtige Viernheimerin, die in Hemsbach aufwuchs, nun für die Mozartschule verantwortlich. „Es gibt keinen Bereich, in den man nicht involviert ist“, berichtet sie. Sei es die Erstellung des Stunden- und Vertretungsplanes, die Kooperation mit den Eltern und sämtliche Dinge, die eben rund um das Schulhaus abzuwickeln sind. „Jetzt sehe ich erst, was für eine Organisation hinter dem Ganzen steckt“, erzählt Fieber, die sich bei ihrer Arbeit von den Kollegen gut unterstützt weiß. „Ich arbeite gerne in einem Team und das ist hier gewährleistet“, betont sie. „Zudem haben wir ein ganz tolles, offenes und motiviertes Kollegium.“