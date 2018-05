Musik mit viel Gefühl

Anzeige

Aus der Aula der Eberhard-Gothein-Schule dringt fröhliche Musik. Kinder und Erwachsene, begleitet von jungen Musikern, stehen auf der Bühne und geben den Hit „Try“ von Pink zum Besten. Für das Jahreskonzert der Mozartschule stellen der Chor, die Schulband sowie der Lehrerchor ein buntes Programm auf die Beine. Dieses Mal hat die Grundschule den Reigen mit bekannten und unbekannten Songs unter das Motto „Feelings“ gestellt. Dabei dreht sich alles um die Welt der Gefühle. Auch das Liedmaterial ist dementsprechend emotional gehalten und verspricht so manche Überraschung für die begeisterten Zuschauer.

Der Lehrerchor interpretiert das funky „It don’t mean a thing“ von Duke Ellington mit viel Elan. Die Kinder singen begeistert Stücke aus „Petterssen und Findus“. „Sie sind total motiviert und freuen sich darauf“, lobt Nicole Fieber, Rektorin und Musik-AG-Leiterin. Rund 50 Kinder sind in den Gruppen aktiv. Mal singen die Kinder allein, dann nur die Lehrer, oder alle gemeinsam. Jede Gruppe probe für sich, erzählt Fieber. Die Pädagogen treffen sich alle 14 Tage abends, erzählt Fieber. Schüler der 4. Klassen sind in der Schulband aktiv. Vor dem Auftritt, der zweimal stattfindet, gebe es jedoch drei gemeinsame Proben. Zahlreiche Lehrer haben sich hinter den Kulissen eingebracht. Kathrin Schmuck, pädagogische Assistentin an der Schule, hat das Bühnenbild gestaltet.

Für die beiden Konzerte haben Kinder und Lehrer sich auch schwierigem Liedmaterial angenommen. So unterhalten sie die 200 Zuschauer mit Stücken wie „Happy Together“ von The Turtels oder das fröhliche „All together now“ von The Farm. Auch der REM-Hit „Shiny Happy People“ bringt heitere Stimmung in den Saal. Beim beschwingten „Good morning sunshine“ aus dem Hippie-Musical Hair halten sich die Kinder „Smiley“-Masken vors Gesicht und die Band agiert nicht mehr vor der Bühne, sondern sitzt darauf. Einige Kinderlieder, die an diesem Abend aufgeführt werden, hat wahrscheinlich noch keiner gehört. Sie stammen aus der Feder von Bruno Matern, dem Vater der Rektorin. Dazu gehört unter anderem „Der Ofenfritz“ sowie „Mit nem Hut geht’s allen gut“ welches die Gruppen als Zugabe präsentieren. Viel Beifall belohnt Groß und Klein für ein facettenreiches Konzert. cap