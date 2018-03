Musik-Reise nach Anatolien

Anzeige

Die orientalische Musikakademie Mannheim nahm die Besucher mit auf eine musikalische Reise in die Klangwelten Anatoliens: Cem Dogan und Kenan Tülek präsentierten gemeinsam mehrere Instrumentalstücke und Gesanglieder. Der Raum der Akademie, der zur Bühne umfunktioniert wurde, war komplett mit reichlich Zuhörern gefüllt. Dabei ist die Art der Musik, die Dogan und Tülek darboten, wenig bekannt. Beide spielen das Instrument Baglama in verschiedener Ausprägung.

Das Saiteninstrument erinnert an eine klassische Gitarre, ist aber doch in wesentlichen Punkten anders aufgebaut. So gibt es keinen Resonanzkörper und der Saitenhals ist um einiges länger. Der Klang wird so höher und variationsreicher. Dazu erklingt Gesang in türkischer Sprache.

Eingespieltes Team

Der Leiter der Akademie Mehmet Ungan begrüßte die Gäste und freute sich auf einen spannenden Abend. Dogan und Tülek erklärten, dass sie durch ein paar gemeinsame Konzerte „bereits ein eingespieltes Team seien“. Die beiden hatten sich in Istanbul an der Musikhochschule ITÜ kennengelernt und beschlossen, ihre Musik in Deutschland vorzustellen. Der Weg führt sie dazu auch in die Orientalische Musikakademie Mannheim.