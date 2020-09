Musikalischer Fluchtpunkt

Das Duo VogelFrei der SoundOase Mannheim verwandelt die Musikbibliothek der Stadtbibliothek zu einem Fluchtpunkt aus dem hektischen Alltag: Am Freitag, 2. Oktober, ab 17.30 Uhr, in der Musikbibliothek im Dalberghaus, N 3, 4, führt Musiktherapeutin und Heilpraktikerin Ulrike Gutzeit gemeinsam mit Musiker und Klangtherapeut Arnd Dumont durch verschiedene Klanglandschaften. An exotischen Instrumenten lässt das Duo ruhige und lebhafte Phasen melodisch und rhythmisch ineinander übergehen und entführt in meditative Klangwelten.

Der Eintritt ist frei, eine Voranmeldung ist aufgrund begrenzter Platzzahl erforderlich. Informationen und Anmeldung in der Musikbibliothek, N 3, 4, Tel. 0621/293-8900, oder per Mail an stadtbibliothek.musikbibliothek@mannheim.de. scho

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 30.09.2020