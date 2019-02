Mut zum Hut zwischen Holzformen

Wofür benötigen wir Dampf? Woher kommt der Panamahut? Echte Federn oder nicht? Diese und viele andere Fragen beantwortete Isabel Jakel während einer Führung durch ihr Atelier. Bei Hut Konrad öffnete die Mannheimer Modistin die Türen ihrer Werkstatt und gewährte Einsichten in das Zentrum ihres kreativen Schaffens.

Jakel erzählte den Besuchern von ihrem Beruf als Modistin, von aktuellen Huttrends und verriet noch etwas über die ausgefallensten Kreationen. Normalerweise interessierten sich junge Menschen heute eher für eine Ausbildung zur Modedesignerin. Doch sie habe sich ganz bewusst für den Beruf einer Hutmacherin entschieden.

Vierte Inhaberin

Nach dem Abitur begann Jakel ihre Ausbildung im Ruhrgebiet. An der Schweizer Grenze verbrachte sie die Gesellenzeit. 2004 wechselte sie zu Hut Konrad in Mannheim. 2009 bestand sie die Meisterprüfung und übernahm 2013 die renommierte Firma Hut Konrad, die es seit 1934 in Mannheim gibt. „Ich bin die vierte Inhaberin, vorher waren es immer nur welche aus der Familie Konrad“, erzählte die heute 38-Jährige.

Eine halbe Treppe aufwärts, findet sich das großzügige und lichtdurchflutete Atelier von Isabel Jakel. Die Nähmaschinen und der Tisch mit der Dampfmaschine bilden das Herzstück. An diesem Tisch gibt die Hutmacherin den Besuchern einen Einblick in ihre Arbeit. Mit geübten Handgriffen demonstriert sie die ersten Schritte beim Fertigen eines Filzhutes. Über Dampf erhitzt, kann die Modistin den Velourfilz in jede gewünschte Form ziehen. In ihrer Werkstatt fertigt Jakel Kopfbedeckungen nach Maß für jeden Anlass und aus verschiedenen Rohstoffen. Im Winter arbeitet sie vorwiegend mit Filz, im Sommer setzt sie auf Stroh. Für den „Panama-Hut“ etwa, einen Strohhut, der so aussieht wie eine kurze, kompakte Zigarre mit Krempe, bezieht die Hutmacherin handgemachte Rohlinge aus Ecuador. Jeder Hut ist ein Unikat. „Gut behütet“ meint in ihrem Fall: das Anfertigen und Verkaufen von außergewöhnlichen und individuellen Kopfbedeckungen.

Isabel Jakel nimmt sich viel Zeit für ihre Kunden. Sie erforscht deren Persönlichkeit und achtet auf ihren Habitus, um die perfekte Kopfbedeckung anfertigen zu können. Natürlich achtet sie auch auf das Äußere des Kunden. „Die Statur ist wichtig. Nicht jede Hutform passt zu jedem. Große Menschen vertragen große Hüte, kleine Menschen brauchen Formen, die ihren Körper nicht stauchen, sondern strecken“, so Jakel. Bei der Farbe achtet sie auf die individuelle Hautfarbe, welcher Ton lässt die Person strahlen?

Jakel reist viel zu Messen und sucht Inspirationen. Von überall her bringt sie Ideen für weitere Hutkreationen mit, um die Ausstrahlung eines Menschen mit einem Hut zu „krönen”. Isabel Jakel möchte, dass die Augen des Kunden leuchten, sobald er den richtigen Hut gefunden hat. Sie möchte, dass ihre Kopfbedeckungen glücklich machen. Zufrieden ist sie dann, wenn die Kunden Komplimente für ihr gutes Aussehen bekommen.

Hut Konrad ist ein buntes Paradies an Kopfbedeckungen verschiedenster Art. Mal quietschbunt aus Filz oder Stroh, mal edel mit aufwendigen Applikationen aus feiner Spitze und Federn, Brautschmuck oder Fascinators – Minihüte, die mit einer Spange im Haar befestigt werden. Ihre extravaganten Hüte mit ausgefallenen Formen werden im Hutladen in C1, 8 eifrig aufprobiert. Renate Seewald, die früher unter anderem bis nach Frankfurt fuhr, um nach Hüten zu suchen, schaut, seitdem Isabel Jakel der kreative Kopf bei Hut Konrad ist, nur noch dort nach dem passenden Hut: „Ihre Hutkreationen sind einfach toll, ganz individuell, so wie man es braucht, eine Vielfalt ohne Ende“, schwärmte sie.

