Nachtschicht gegen Lärm

Mannheim.Bewohner in den Mannheimer Stadtteilen Jungbusch und Neckarstadt wollen mehr Ruhe nach Mitternacht. Speziell nach 24 Uhr müssten die Ordnungskräfte mehr kontrollieren, klagt die Bürgerinitiative Neckarstadt-West über nächtlichen Lärm auf öffentlichen Plätzen. Im Ausgehviertel Jungbusch plant das Quartiermanagement den Einsatz von sogenannten „Nachtschichtlern“. Sie sollen für mehr Rücksichtnahme bei Kneipengängern werben. Stadt und Polizei reagieren verhalten auf den Vorstoß.

„Gute Ergänzung“

„Das kann eine gute und sinnvolle Ergänzung der Überwachung der Einhaltung der Lärmgrenzen sein und eine durchaus positive Wirkung entfalten“, sagt Klaus Eberle, Leiter des Fachbereichs Sicherheit bei der Stadt und zuständig für den Kommunalen Ordnungsdienst. Die hoheitliche Durchsetzung von Regeln könnten die „Nachtschichtler“ aber nicht übernehmen. Der Kommunale Ordnungsdienst ist je nach Lage in den Stadtteilen präsent, setzt jedoch nur in Ausnahmefällen Personal nach 24 Uhr ein. „Ansonsten endet unser Dienstbetrieb um Mitternacht“, sagt Eberle. „Bis dahin können wir Ruhestörungen verfolgen, danach bleibt nur noch der Verweis auf den Polizeivollzugsdienst“, ergänzt er. Die Stadt will ihre Überwachungsintensität beibehalten, denkt aber auch über andere Maßnahmen, wie kommunale Konfliktberatung, nach. Vereinbarte Spielregeln für einen respektvollen Umgang müssten auf jeden Fall bewusstgemacht, kontrolliert und, wo notwendig, Verstöße sanktioniert werden, heißt es aus den Quartieren.

Donnerstag, 22.08.2019