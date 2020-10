Neue Angebote der Jugendkunstschule

Anfang Oktober beginnt bei der Freien Kunstakademie in U 3,1 das neue Jugendkunstschuljahr. Der Kurs „Kunstpiraten“ (sechs bis zehn Jahre) versteht sich als offene Werkstatt, in der Kinder ihren Vorlieben individuell folgen können. Die Gebühr beträgt 40 Euro pro Monat, Kurse jeweils freitags 15 bis 17 Uhr. In Just4Art (ab 14 Jahre) werden Jugendliche nach ihren individuellen Ansprüchen gefördert, Gebühr 150 Euro pro Semester, insgesamt acht Nachmittage. Beginn 10. Oktober, Kurse jeweils samstags 14 bis 17 Uhr. Bei „Bücher selbst gestalten“ (sieben bis elf Jahre) werden nicht nur Bücher selbst gestaltet, sondern auch Geschichten erfunden. Gebühr 50 Euro, Kurse von 26. bis 29. Oktober, jeweils 10 bis 13 Uhr. Fragen und Anmeldungen Montag bis Donnerstag 13 bis 17 Uhr im Sekretariat in U 3,1 oder unter jugendkunstschule-mannheim.de. scho

